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İlaç kuruna büyük zam... Sorun giderek büyüyebilir

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilaç fiyatlarına en fazla yüzde 15 zam yapılabilecek. 06.01.2017 tarihinde ilaç kuru 2.3421 TL olarak belirlenmişti. İlaçta yeni euro kuru 2.69 TL olacak. Artış miktarı son 14 yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşecek

12 Şubat 2018, Pazartesi 17:29
İlaç kuruna büyük zam... Sorun giderek büyüyebilir
Cumartesi günü yayımlanan karara göre ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan euro kurunda bu yıl yapılacak artış yüzde 15'i geçemeyecek.

Buna göre ilaç fiyatlandırmasındaki euro kuru bu yıl için 2,6934 lira olarak kullanılacak.

06.01.2017 tarihinde ilaç kuru 2.3421 TL olarak belirlenmişti. İlaçta yeni euro kuru 2.69 TL olacak.

'İLAÇ SORUNU GİDEREK BÜYÜYECEK'

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e konuşan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan da şu değerlendirmede bulundu:

"20 Şubat’tan itibaren güncel euro kurunun 2.6934 lira olarak hesaplanacak olması, yani gerçek kurun neredeyse yarısı kadar olan bu kur düzenlemesi bizden daha çok ithalat yapanları etkilemektedir. Sorun, eczanede ilaç bulunup bulunmamasından daha çok bir halk sağlığı sorunu olmaya doğru hızla gitmektedir. Yetkililerin özellikle hayati öneme haiz ithal ilaçlar konusunda yeni bir düzenleme yapması ve acilen hayata geçirmesi gerekmektedir. Aksi halde ilaç sorunu giderek büyüyecek.”
 


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