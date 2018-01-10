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İlaç, medikal ve dental sektörlerinden 2 milyar dolarlık ihracat

DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, ilaç, medikal ve dental sektörlerinin, geçtiğimiz yılı 2 milyar dolar ihracatla kapattığını söyledi. Bu sektörlerin ihracatının bu yıl en az yüzde 10 oranında artmasını öngördüklerini ifade eden Çakır, daha fazla alternatif pazarlara ulaşmak ve daha sağlıklı ihracat bilgileri için sektörün tek bir ihracatçı birliği çatısı altında toplanması gerektiğini belirtti

10 Ocak 2018, Çarşamba 13:45
İlaç, medikal ve dental sektörlerinden 2 milyar dolarlık ihracat
Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı sağlayan ilaç, medikal ve dental sektörleri, geçtiğimiz yılı 2 milyar dolar ihracatla kapattı. Diş hekimliği malzemeleri sektöründe ülkenin önde gelen 150 firmasını tek çatı altında toplayan Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği’ne göre (DİŞSİAD), daha fazla alternatif dış pazarlara ulaşmanın yolu ‘İlaç, Medikal ve Dental İhracatçı Birliği’nin kurulmasından geçiyor. DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, konuyla ilgili gerekli girişimleri İhracatçı Birlikleri ile ortaklaşa hareket ederek başlattıklarını söyledi.
 

YERLİ ÜRETİME DESTEK

 
DİŞSİAD’ın, diş malzemelerinin ithalat, ihracat, imalat, mümessillik, bakım, onarım, toptan ve perakende satıcılığı konusunda faaliyet gösteren kişi ve firmaların bu alandaki çalışmalarını koordine ve teşvik etmek açısından kurulmuş ilk ve tek dernek olduğunu söyleyen Ali Çakır, temel amaçlarının Sağlık Bakanlığı, Sağlık Meslek Birlikleri, fakülteler ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalara imza atarak sektöre ve özellikle yerli üretime destek vermek olduğunu söyledi.
 

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ İFADE EDEBİLEN BİR İHRACATÇI BİRLİĞİ ŞART

 
Türkiye’nin 2023 ihracat hedefine dikkati çeken DİŞSİAD Başkanı, “İstikrarlı büyümemizi tetikleyen en önemli faktörlerin başında ihracat rakamları geliyor. Üreten ve ürettiğini dış pazarlara satabilen bir ülke konumundayız. İlaç, medikal ve dental sektörlerinin 2 milyar doları bulan ihracatı var. Ancak Sektör ihracatı Elektrik, Elektronik Hizmet İhracatçı Birliği, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçı Birliği, İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birliği ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği altında yapılıyor. Bize göre sağlık sektörünü tam olarak ifade edebilecek bir ihracatçı birliğinin kurulması zorunludur. Daha sağlıklı envanter, daha fazla ihracat ve alternatif dış pazar sayısı artırmanın yolu bu birliğin kurulmasından geçiyor” şeklinde konuştu.
 
İlaç, Medikal ve Dental Ürünleri İhracatçı Birliği’nin kurulması için öncelikli  olarak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ( GTİP ) kodlarının tasnifinin yapılması gerektiğini söyleyen Ali Çakır, DİŞSİAD olarak bu konuda yıl içerisinde olumlu sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi. 
 
 


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