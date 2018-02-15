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İlaca yapılan kur zammı hastaları vurdu

İlaç kuruna yüzde 15 zam piyasayı bozdu. Son 14 yılın en yüksek kur zammı nedeniyle eczaneler ve depolar ayrı, ithal ilaç firmaları ayrı telden çalıyor. İlaç firmaları topu depolara, depolar ilaç firmalarına, eczaneler ise ikisine birden atıyor. Olan yine vatandaşa oluyor. Her zamda olduğu gibi hastalar için “İlaç Yok” krizi yine kapıda

15 Şubat 2018, Perşembe 12:52
İlaca yapılan kur zammı hastaları vurdu
Eczane ve depolar, 2-2.5 aylık ilaç stoku olmasına rağmen kâr hırsıyla şirketlerin kapısına dayandı. İlaç firmalarından normalin üzerinde ilaç talebinde bulunuyor. Özellikle ithal ilaç satan firmalarsa euro kurunun yarısına denk gelen fiyatı beğenmiyor. İstedikleri kazançları sağlayamayacakları gerekçesiyle piyasaya kısıtlı ilaç veriyor.

2.5 AYLIK İLAÇ DEPODA

Sabah'ın haberine göre İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Nezih Barut, "Eczaneler ve depolardan ciddi bir ilaç talebi var. Ne kadar çok alım yaparlarsa o kadar kâra geçecekler. Şu anda 2-2.5 aylık stoklarımız ecza depolarında. Türkiye'de üretimi yapılan ilaçlarla ilgili sıkıntı yok ancak ithal ilaçlarda düşük fiyat nedeniyle sıkıntı yaşanabilir" diye konuştu.

'ZAM NEDENİYLE PİYASADA İLAÇ SIKINTISI VAR'

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası Başkanı Nurten Saydan ise güncel euro kurunun 2.6934 lira olarak hesaplanmasının ithal ilaç firmalarını etkileyeceğini belirterek, "Gerçek kurun neredeyse yarısı olan bu düzenleme ithalat yapanları etkiliyor. Hastalarımız ilaç yokluğu sorunuyla karşı karşıya" dedi.

Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Onur Tokel ise, "Yüzde 15'lik zam nedeniyle piyasada ilaç sıkıntısı var. Firmalar ilaç vermiyor" dedi.

'İTHAL İLAÇLARLA İLGİLİ YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMAYACAK'

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, tedarik sıkıntısı yaşanma riski olan ilaçlarda zamanında önlem alarak hastaların mağdur olmasını engellediklerini belirtti. Gürsöz, "Bu amaçla 'İlaç Tedarik Sorunları Komisyonu' kurduk. Herhangi bir sebepten temininde güçlük çekilebilecek ilaçlar önceden tespit edilip anında müdahalede bulunuluyor" diye konuştu.  

Kur düzenlemesinin ithal ilaçları da kapsadığını belirten Dr. Hakkı Gürsöz, "İthal ilaçlara ilişkin yeni bir düzenleme yapılmayacak" dedi.

'KUR AYARLAMASI YIL İÇERİSİNE YAYILSIN' ÖNERİSİ

Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, önceki yıllarda da kur düzenlemeleri sebebiyle ilaç yokluğu yaşandığını, buna sebebiyet veren ilaç şirketleri ve özel ecza depolarının kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

"Yaptığımız araştırmalar, kimi ilaçlarda yaşanan yokluğun sebebinin talep fazlalığı ve buna karşılık üretim azlığı olduğunu göstermektedir. Öte yandan bazı ilaç depolarının eşit ve hakkaniyetli ilaç dağıtım yapmadığı bulgusuna da erişmiş bulunmaktayız" denilen açıklamada, yaşanan sıkıntının ana kaynağının kur ayarlamasının yılda bir kez yapılması olduğu, bunun yıl içine yayılmasının daha doğru olacağı belirtildi.


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