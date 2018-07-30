İlaçlama yapan kişi zehirlenerek hayatını kaybetti

Olay, Sahilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Çeltik tarlasında sırtındaki ilaç makinesiyle ilaçlama yaparken birden fenalaşarak yere düşen Tevrat Şimşek'in (48) yanında bulunan ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Tevrat Şimşek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA