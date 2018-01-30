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İlaçlara zam öncesi karaborsa! Firmalar eczanelere ilaç vermiyor

Şubat sonunda ilaç fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 zam geliyor. İddiaya göre bazı firmalar bu dönemde piyasaya ilaç vermiyor. Bazı kanser, tansiyon, göz, solunum yolu ilaçlarını eczanelerde bulmak zor

İlaçlara zam öncesi karaborsa! Firmalar eczanelere ilaç vermiyor
Yaklaşık 2 aydır Türkiye genelinde bazı ilaçları bulmakta sorun yaşanıyor.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Tansiyon ilaçlarında, ağır kesicilerde, göz damlalarında. Hatta çok yeni yaşadığımız bir örnek. 2 gün önce bir arkadaşımıza göz tansiyonu için bir damla lazım oldu. İstanbul'da yaklaşık 150 eczane aradık, bulamadık. Yalova'dan temin ettik bir tane" açıklamasında bulunrara isyan etti.

Eczacı Ömer Hayıroğlu, “Şu anda en çok kanser ilaçlarında, tansiyon ilaçlarında, göz ilaçlarında ağırlıklı olarak sıkıntı var” derken  Eczacı Oğuz Marangozoğlu ise şöyle konuştu: “Çoğu ilacı bulamıyoruz, özellikle solunum yolu ilaçları. Hastalara ‘Yok’ diyoruz. Daha doğrusu bize sorduklarında ne diyeceğimizi bilemiyoruz. ‘Ne yapalım, bunu nereden bulalım’ diyorlar. Biz çaresiz kalıyoruz eczacı olarak.”

20 Şubat'ta dövizdeki yükselişe bağlı olarak ilaçlara zam gelecek. Fiyatların yüzde 20 artacağı belirtiliyor. İddiaya göre zam gelene kadar, bazı firmalar, daha pahalıya satmak için ilaçları piyasaya vermiyor.

BU SORUN NASIL AŞILIR?

Her yıl fiyat artışlarında bu sıkıntının yaşandığını belirten eczacılar, “Bizce sıkıntı şu; ilaç fiyat kararnamesine göre Sağlık Bakanlığı 45 gün önceden bu tarihi belirlemek, duyurmak zorunda kalıyor. Bu süre uzun. Bunu 5 gün, 1 haftaya çekseler, bu sorunu yaşamayacağız” görüşünde.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ise yazılı bir açıklama yaptı. Kanser ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ithal ilaçların temininde sıkıntı olmadığı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.
 


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