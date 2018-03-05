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İlahi adalet! Baygın köpeği arabaların önüne atan adama araba çarptı!

Giresun'da bir süre önce baygın haldeki köpeği arabaların önüne atan ve sonrasında tutuklanan kişiye cezaevinden çıktığı gün araba çarptı 

05 Mart 2018, Pazartesi 16:27
İlahi adalet! Baygın köpeği arabaların önüne atan adama araba çarptı!
Giresun'da 22 Ocak’ta Karadeniz Sahil Yolu kenarında baygın halde bulunan köpeği ölmesi için yolun ortasına doğru atan ve köpeğin ölmesine neden olan Beytullah U. hayvan severlerin ve köpeğin sahibinin şikayeti üzerine olaydan bir gün sonra Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanmıştı.
 

HAPİSTEN ÇIKTIĞI GÜN ARABA ÇARPTI!


Köpeğin sahibi Ahmet Sarıaydın’ın şikayeti üzerine zanlı ‘mala zarar verme ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten’ çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



1 ay 10 gün hapis yattıktan sonra hafta sonu tutuklu bulunduğu Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye olan kişiye cezaevinden çıktığı gün araba çarptı.

Kaza sonrası 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adamın 1,24 promil alkollü olduğu ve çarpmanın etkisiyle ayağının da ezikler oluştuğu öğrenildi. 


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