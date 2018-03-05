İlahi adalet! Baygın köpeği arabaların önüne atan adama araba çarptı!

HAPİSTEN ÇIKTIĞI GÜN ARABA ÇARPTI!

Erdinç Şahin

kenarında baygın halde bulunan köpeği ölmesi için yolun ortasına doğru atan ve köpeğin ölmesine neden olan Beytullah U. hayvan severlerin ve köpeğin sahibinin şikayeti üzerine olaydan bir gün sonraekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanmıştı.Köpeğin sahibi’ın şikayeti üzerine zanlı ‘mala zarar verme ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten’ çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.1 ay 10 gün hapis yattıktan sonra hafta sonu tutuklu bulunduğu'nden tahliye olan kişiye cezaevinden çıktığı gün araba çarptı.Kaza sonrası 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adamın 1,24 promil alkollü olduğu ve çarpmanın etkisiyle ayağının da ezikler oluştuğu öğrenildi.