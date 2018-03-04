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İlahiyatçı Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha: Kadınlar kocalarından dayak yedikleri için şükretmeli

6 yaşında çocukla evlenilebileceğini, asansörde halvet olabileceği gibi skandal sözler sarfeden Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'dan bir skandal açıklama daha geldi. Yıldız bu defa da, "Kadınlar kocalarından dayak yedikleri için şükretmeli" dedi. 

04 Mart 2018, Pazar 11:39
İlahiyatçı Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha: Kadınlar kocalarından dayak yedikleri için şükretmeli
Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'dan kan donduran bir açıklama daha geldi. Skandal açıklamaları bitmeyen Yıldız, kadınlara da kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yıldız şunları söyledi:



Kadınların Allah erkeklere dövün rahatlayın diye müsade etmesinden dolayı sabaha kadar şükretmesi gerekiyor. Allah böyle diyor. Mesela bir erkeğe 'Kadının yüzüne vurmayacaksın' diyor boyundan yukarısına vurmak yasak. Göğü kısmına vurmayacaksın. Cetvelden uzun bir sopayla vuramıyorsun. Elini yumruk yapıp vuramıyorsun. İşkence yapmak için değil deşarj olmak için vurdurtturuyor Allah. Eğer erkeğe burasına kadar geldikten sonra vurma dersen erkek başka yolla rahatlar. 
 

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İLK DEĞİL


Daha önce "Asansör halvet ortamı oluşturur" fetvasıyla gündeme gelen Yıldız, bu kez de 'Şehvet duygusu nasıl dizginlenir?' başlığıyla verdiği fetvada yatak şeklinin, battaniyenin ve yorganın "erkeği gıdıklayabileceğini, cinsel dürtüleri rahatsız edebileceğini" söyledi. Yıldız, "şehvet duygusu nasıl dizginlenir?" sorusuna cevaben "Yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır" demişti.

Nurettin Yıldız ayrıca "Baharatlı yiyecekler, aşırı et tüketimi, cinsel şehveti uyarıcı gazlı, kahve gibi çay gibi içecekler, kakaolu içecekler… Bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir" dedi.


 


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