İlayda Hancı azmiyle zorlu yolları aşıyor!

"TÜM KADINLARA TAVSİYE EDİYORUM"

"ÇOĞU ERKEKTEN DAHA İYİ ARAÇ KULLANAN BİR PİLOT"

"SPONSOR OLMAMIZ BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Can Hakman

Erkek sporu olarak bilinen otomobil sporları arasındaki18 yaşından itibaren katılan(24), yardımcı pilotu ve aynı zamanda nişanlısıile Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil etmek istiyor.Babası off-road yarışlarına katıldığı için bu spora küçük yaşlardan itibaren ilgisi olan İlayda, 18 yaşına girer girmez ehliyet alarak yarışlara katılmaya başladı.Ehliyetini aldıktan 3 gün sonra katıldığı Karadeniz Off-road Şampiyonası'nda sınıfında birinci olan İlayda, çamur ve suyla oluşturulan zorlu doğa parkurlarında erkek rakiplerine karşı mücadele ediyor. Katıldığı yarışlarda parkurları tamamlamayı başaran İlayda, uzun yıllar otomobil sporları içerisinde yer almayı amaçlıyor.Katıldığı ulusal yarışlarda tek kadın pilot olarak yer almanın gururunu yaşayan İlayda, uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.İlayda Hancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren off-road ve arabalara ilgisinin olduğunu söyledi.Babası Mehmet Hancı ile 2008'de off-road yarışlarına katılmaya başladığını belirten İlayda, "18 yaşında ehliyetimi alınca 3 gün sonra Karadeniz Off-road Şampiyonası'na katıldım. İlk yarışımda sınıfımda birinci oldum. 2013'te aynı şampiyonayı sınıf 2 birincisi olarak tamamladım. 2016'da Türkiye Off-road Şampiyonası'nı sınıf 1'de birinci olarak tamamladım ve şampiyon oldum." dedi.Bu yıl Türkiye Off-road Şampiyonası'nda mücadele etmeye başladıklarını dile getiren İlayda, off-road'un ralliye göre daha farklı bir spor olduğunu aktardı.Zorlu doğa koşullarında yarıştığı bu sporda sürekli çamurla, engebelerle mücadele ettiğini vurgulayan İlayda, şöyle devam etti:"Bir kadın için aslında çok zor ve fiziksel olarak güç gerektiren bir spor. Bu konuda zorlanıyorum, onun haricinde herhangi bir konuda zorlanmıyorum, tüm kadınlara da tavsiye ediyorum. Erkek sporcular hiçbir zaman ayrım yapmadı. Ben de kendimi onlardan ayırmadım onlar da beni kendilerinden ayırmadılar. Başladığımdan beri diğer sporcularla eşit bir şekilde devam ediyorum. Bu spor sadece hızdan oluşmuyor. Mücadeleyi bırakmamak gerekiyor, aynı zamanda stratejiler geliştirmek ve ekip olarak birlikte ilerlemek gerekiyor. Bunları sağladığınız zaman başarıyı elde ediyorsunuz. Şu anda olduğu gibi mücadeleyi bırakmayıp yarışa devam etmeye çalışıyoruz. Yarışa devam ettiğiniz sürece başarı şansınız oluyor."Nişanlısı, aynı zamanda yardımcı pilotu Batuhan Korkut ile iki yıldır birlikte yarıştıklarını belirten İlayda, iyi uyum sağladıklarını, ekip olarak güzel şeyler çıkardıklarını anlattı.İlk hedefinin Türkiye Şampiyonası'nı kazanmak olduğunu aktaran İlayda, şöyle konuştu:"Daha sonra TransAnatolia yarışımız var. Hedefimiz ilk olarak yarışı bitirip podyumu görmek ve gelecek yıllarda da yurt dışında başarılar elde etmek istiyoruz. Yurt dışında yarışıp ülkemizi temsil etmek ve podyum görmek istiyoruz. TransAnatolia yaklaşık 3 bin kilometreden oluşuyor ve 7 günlük bir yarış. İzmir'den başlayıp Akdeniz'i dolaşıp İç Anadolu'dan tekrar İzmir'e döneceğiz. Türkiye Şampiyonası'nda toplamda 60-70 kilometre yarış yapıyoruz, asıl zorlu kısım orası çünkü toplamda 3 bin kilometreye yakın yol yapıyoruz. Arabalarımızda soğutma sistemi yok o nedenle sıcakta zor olacak. Türkiye'de mahalli yarışlara katılanlar var ama benim haricimde Türkiye Şampiyonası'nda yarışan kadın pilot yok."Batuhan Korkut ise 2008'de mahalli yarışlara, 2013'ten beri de ulusal yarışlara katılmaya başladığını söyledi.İlayda ile rakip olarak yarıştıklarını daha sonra birlikte yarışma kararı aldıklarını söyleyen Batuhan, "Ona yardımcı pilotluk yapıyorum. 2016'yı S1 birincisi olarak tamamladık. Bu yıl güzel bir takım kurduk ve sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz ve mücadelemizi sürdürüyoruz. İlayda bence çoğu erkekten daha iyi araç kullanan bir pilot. Dediklerime uyuyor, güzel araba kullanıyor." ifadelerini kullandı.İlayda Hancı'ya sponsor olan firmanın üst yöneticisi Sinan Gider de firmalarının otomobil yan sanayisi olarak çalıştığını belirtti.Otomobillerin fren, yakıt ve debriyaj borularını imal ettiklerini dile getiren Gider, şunları kaydetti:"Otomobil sektörünün içinde olduğumuz için de otomobil sporuna sponsor olmaya karar verdik. İlayda ile tanıştık. İlayda'nın genç ve rekabetçi olması nedeniyle ortak bir sinerji yakaladığımızı düşündük, sponsor olmaya karar verdik. Tek kadın yarışçıya sponsor olmamız bizim için gurur verici. İlayda'nın off-road'da tek kadın yarışçı olarak bulunması ve ona sponsor olmamız bizim için bir mutluluk kaynağı."