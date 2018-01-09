İlber Ortaylı: Cumhuriyet rejimi, en demokratik rejimi getirmiyor



'CHURCHILL AHLAKSIZ VE ÜÇKAĞITÇI'

SALONDA YER KALMADI

Mehmet Nuri Turan

Prof. Dr. Ortaylı, Cumhuriyetin en demokratik rejim olmadığını ve böyle bir şeye inanmamak gerektiğini ifade ederek, "Cumhuriyet rejimi, en demokratik rejimi getirmiyor. Kan dökerek, giyotinle kafalar kesen Fransa 2 asırlık imtihanını İngiltere gibi bir monarşinin önünde insan hakları ve demokrasi açısından iyi veremedi" diye konuştu.Ortaylı, Balkan muharebesinde kimsenin Türkiye’yi müttefik olarak istemediğini belirterek, "Çünkü biz Rusya’dan çekiniyoruz. Rusların gözü hala boğazlarda ve İngiltere Almanya’ya karşı insan deposu savaşçı bir toplum olarak Türk ordusuna hiç iltifat etmedi. Donanmamıza ısmarladığımız gemileri vermedikleri gibi parasına da yattı o Churcill denen ahlaksız. Türkiye’de bunu unuturlar Churchill’de Churchill diye. Churchill üçkağıtçı bir kere. Dürüst bir devlet adamı değil.Ismarladığımız gemilerin üzerine yatıyor onu anladık. Peki, paraya niye yatıyorsun? Bu fevkalade büyük bir ahlaksızlıktır. Churchill büyük bir devlet adamıydı sahtekarlık büyüklüğe giriyorsa tamam. Fevkalade kötü bir herif" ifadelerini kullandı.Ortaylı, Türklerin bir şey bilmeden her modayı takip ettiklerini bunun dışarıda da öyle olduğunu belirterek, "Aptalın biri insan bir şeyi söylerken bir biyografi okur bakar. Bunu o insanın yapmadığı gibi Türkiye’de de yapmayanlar var. Bu fikir hürriyeti, yorum hürriyeti başka bir şeydir cehalet ayrı bir şeydir. Cehalete tolerans gösterilmez. Derhal böylelerinin haddi bildirilmelidir.İleride gidin Avrupa’da Amerika’da eğitim görürken böyle salak laflar etmeye cüret edin bakim size nasıl davranırlar görürsünüz. Sopa yemekten beter olursunuz. Ve maalesef birçok Türk çocuğunun böyle olduğunu gördüm" şeklinde konuştu. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, konferansını izlemek isteyen öğrenciler izdihama neden oldu. Salon tamamen dolunca yer bulamayan öğrenciler ve vatandaşlar ayakta veya yere oturarak Ortaylı’yı dinledi.(İHA)