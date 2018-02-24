İlber Ortaylı: Kenan İmirzalıoğlu 'Fatih'i iyi oynar

KENAN İYİ AMA SENARYO ÇOK MÜHİM

Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! Ne zaman?

Büşra Kamış

CnnTürk'te Hakan Çelik'in sunuculuğunu yaptığı "Hafta Sonu" programına konuk olan İlber Ortaylı, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi hakkında yorumlarda bulundu.Osmanlı tarihinin konuşulduğu programda Ortaylı, konu Fatih Sultan Mehmed’e gelince; yakında Kanal D ekranında başlayacak “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yorumda bulundu.Ortaylı, yılın merakla beklenen projesinde Fatih Sultan Mehmed’e Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat vermesi ile ilgili “Kenan iyi oynar, o oynar, oyun çok mühimdir” dedi. Muhteşem Yüzyıl'da işi oyunculuk ve müzik götürdü. Senaryo diye bir şey yok orada. Fatih'in senaryosunun Muhteşem Yüzyıl gibi olması kabul edilemez.