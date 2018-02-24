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İlber Ortaylı: Kenan İmirzalıoğlu 'Fatih'i iyi oynar

Tarihçi İlber Ortaylı Kanal D'de ekran macerasına başlayacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini yorumladı. "Kenan iyi ama senaryonun Muhteşem Yüzyıl gibi olması kabul edilemez" dedi
 

İlber Ortaylı: Kenan İmirzalıoğlu 'Fatih'i iyi oynar
CnnTürk'te Hakan Çelik'in sunuculuğunu yaptığı "Hafta Sonu" programına konuk olan İlber Ortaylı, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi hakkında yorumlarda bulundu.

Osmanlı tarihinin konuşulduğu programda Ortaylı, konu Fatih Sultan Mehmed’e gelince; yakında Kanal D ekranında başlayacak “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yorumda bulundu.
 

KENAN İYİ AMA SENARYO ÇOK MÜHİM

Ortaylı, yılın merakla beklenen projesinde Fatih Sultan Mehmed’e Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat vermesi ile ilgili “Kenan iyi oynar, o oynar, oyun çok mühimdir” dedi. Muhteşem Yüzyıl'da işi oyunculuk ve müzik götürdü. Senaryo diye bir şey   yok orada. Fatih'in senaryosunun Muhteşem Yüzyıl gibi olması kabul edilemez.

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