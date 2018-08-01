Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2018-2019 akademik Yılı itibariyle MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Tarihi derslerini verecek ve akademik hayattaki çalışmalarına devam edecek. Hukuk fakültelerinin ders programlarını her geçen gün daha da zayıflattığını söyleyen Prof. Dr. Ortaylı, “MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk tarihi, Roma Hukuku, hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi gibi derslerin programda zorunlu ders olarak yer alması benim için çok önemli” dedi.