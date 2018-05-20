Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra ziyaretinde görüştüğü Türk asıllı futbolcuları hedef alan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel’in yaklaşımını “ilkel” olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğunun düzenlediği “Osmanlı ve İstanbul’un Fethi” konulu konferans için ABD’de bulunan Prof. Dr. Ortaylı, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"BİR POLİTİKACI YA DA PARTİYE SAYGI GÖSTERMEK SUÇ MU?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere Premier Ligi'nde oynayan 3 Türk futbolcuyu İngiltere ziyareti sırasında kabulü ardından Türk asıllı Alman milli futbolcular Özil ve Gündoğan’ın Merkel ve Grindel tarafından hedef alınmasına sert tepki gösteren Ortaylı, “Bazı çevrelerin amaçlarını anlamak kolay değil gibi görünüyor.” dedi.

Ünlü tarihçi Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir politikacıya, bir partiye saygı göstermek, tasvip etsek de etmesek de her vatandaşın kendisine göre dünya görüşüdür. Buna ilaveten bu ziyaretteki kişi bir cumhurbaşkanıdır. Almanya’nın, ‘asayiş bozulduğu’ gerekçesiyle topraklarında mitinge izin vermemesini anlayabilirim fakat Alman takımlarında oynayan 3 futbolcunun bir cumhurbaşkanına ya da her hangi bir siyasiye (Bu CHP’li de olabilir) saygı sunmalarının, muhabbetlerini belirtmelerinin politikayla ne alakası olabilir. Tut ki olsa bile insanların politik kanaatini açıklamaları yasak mı?

Almanya Başbakanı Angela Merkel işini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor. Ardından da DFB Başkanı Reinhard Grindel’in nerdeyse bu 3 kişiyi hain edecek olması, çok ilkel metotlardır. Almanya gibi kale alınmayacak memleketin böyle davranışlardan kaçınması gerekir. Bunun yapılması da maalesef iki ülke arasındaki dostane ilişkileri, Alman kültürü ve halkına olan saygımızı son derece sarsıyor.”

"BUGÜNKÜ DÜNYADA MÜTTEFİKİMİZİ DIŞARIDA ARAYAMAYIZ"

Eskiden, dünyanın farklı ülkelerindeki benzer zihniyetteki grupların birbirlerine “müttefiklik” anlamında destek olduğunu anımsatan Ortaylı, şunları kaydetti:

“Bugün bu tür bir dayanışmanın sağlam müttefiklerle yapılması mümkün değil. Çünkü sizin destekleyeceğiniz insanlar kaypak ve nasıl bir politika takip edeceklerini kendileri bilmiyor. Şurası açık, bugünkü dünyada müttefikimizi dışarıda arayamayız. Eski dünyada bunun faydası vardı ama artık bir faydası yok. Biz 30 sene öncenin dış politika yorumlarına ve dış dünyasına sahip değiliz. Zaman zaman ortaya çıkan insanların, çok ikiyüzlü bir siyaset takip ettiklerini, edeceklerini ve süratle yön değiştirebileceklerini bilmemiz gerekiyor.”