İlçe milli eğitim müdürlüklerinden yılbaşı kutlamalarına yasak geldi!

'MÜFREDATTA YOK'

EĞİTİM-SEN'DEN TEPKİ

Senim Tanay

İstanbul'un Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçeleri ile İzmir'in Gaziemir ilçesindeki okullara, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okullarda yılbaşı kutlanmamasıyla ilgili talimat yazısı gönderildi.CNN Türk'ten Özgen Aydos'un haberine göre Küçükçekmece'deki okullara gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:Bahçelievler ilçesine gönderilen yazıda ise ''Çocuklara Noel'i anımsatacak herhangi bir etkinlik yapılmaması'' söylendi. Gaziemir'deki okullara gönderilen yazıda da benzer ifadeler kullanıldı.Eğitim-Sen'den okullara gönderilen bu yazıya tepki geldi. Eğitim-Sen yetkilileri,diye konuştular.