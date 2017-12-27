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İlçe milli eğitim müdürlüklerinden yılbaşı kutlamalarına yasak geldi!

İstanbul Bahçelievler ve Küçükçekmece İlçe Müdürlükleri ile İzmir Gaziemir İlçe Eğitim Müdürlüğü, okullara yılbaşı kutlamalarıyla ilgili talimat yazısı gönderdi. Talimat yazısında yılbaşı 'milli kültürümüz bakımından hiçbir mana ifade etmeyen gün' olarak nitelendi, okullarda yapılacak tüm etkinlik ve kutlamaların yasakladığı duyuruldu

27 Aralık 2017, Çarşamba 15:24
İlçe milli eğitim müdürlüklerinden yılbaşı kutlamalarına yasak geldi!
İstanbul'un Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçeleri ile İzmir'in Gaziemir ilçesindeki okullara, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okullarda yılbaşı kutlanmamasıyla ilgili talimat yazısı gönderildi. 

'MÜFREDATTA YOK'

CNN Türk'ten Özgen Aydos'un haberine göre Küçükçekmece'deki okullara gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı: "Bazı okullarımızda yılbaşı çekilişi, karnavalı vs. adı altında öğrencilerimizin katılımı zorlanan etkinliklerin düzenlendiği velilerimizin şikayetlerinden anlaşılmaktadır. Hiçbir şekilde müfredatta kutlanacak günlerden olmayan ve milli kültürümüz bakımından bir mana ifade etmeyen bu tür etkinlikler vasıtası ile öğrencilerimizi meşgul etmeyelim."

Bahçelievler ilçesine gönderilen yazıda ise ''Çocuklara Noel'i anımsatacak herhangi bir etkinlik yapılmaması'' söylendi. Gaziemir'deki okullara gönderilen yazıda da benzer ifadeler kullanıldı. 

EĞİTİM-SEN'DEN TEPKİ

Eğitim-Sen'den okullara gönderilen bu yazıya tepki geldi. Eğitim-Sen yetkilileri,"Bu tür yazılar bundan önceki yıllarda da gelmişti ama bu sene daha çok geldi. Bu talimatlar ülkenin dönüşümünün göstergesi. Kendi hegemonyalarını kanıtlamaya çalışıyorlar. Cumhuriyet'in ilanından itibaren kutlanan bu gün engellemeye çalışılıyor" diye konuştular. 
 
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