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Ilgaz otelleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Çankırı ve Kastamonu il sınırları içerisinde bulunan Ilgaz Dağı'ndaki otellerin 3 günlük yılbaşı tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Ilgaz otelleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı
Yeni yıl tatiline günler kala kayak merkezleriyle ünlü Ilgaz Dağında bulunan oteller tıka basa doldu. Yılbaşı hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan otel yöneticileri, bu yoğunluktan oldukça memnun olduklarını belirtti.
 

BİN 800 YATAK KAPASİTELİ


Otel yöneticileri, pistlerde yeterli kar olmasına rağmen, hafta sonu yağması beklenen kar yağışı ile 2018 yılının kış turizmi adına güzel başlangıç yapmış olacağını söyledi. Ilgaz Dağı Milli Parkında bulunan kayak merkezinde, 3’ü özel sektöre ait olmak üzere toplam 7 otelde 1800 yatak kapasitesi bulunuyor.

Ilgaz Dağı'nda, mekanik tesis olarak 2 teleski, 2 telesiyej bulunurken, 5 pistteki toplam uzunluk 5.5 kilometre. Yeni sezona merhaba diyecek olan Ilgaz’da meteorolojik verilere göre, hafta sonu yeni bir kar yağışı bekleniyor.
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