Ilgaz otelleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

BİN 800 YATAK KAPASİTELİ

Adem Özdoğan

Yeni yıl tatiline günler kala kayak merkezleriyle ünlü Ilgaz Dağında bulunan oteller tıka basa doldu. Yılbaşı hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan otel yöneticileri, bu yoğunluktan oldukça memnun olduklarını belirtti.Otel yöneticileri, pistlerde yeterli kar olmasına rağmen, hafta sonu yağması beklenen kar yağışı ile 2018 yılının kış turizmi adına güzel başlangıç yapmış olacağını söyledi. Ilgaz Dağı Milli Parkında bulunan kayak merkezinde, 3’ü özel sektöre ait olmak üzere toplam 7 otelde 1800 yatak kapasitesi bulunuyor.Ilgaz Dağı'nda, mekanik tesis olarak 2 teleski, 2 telesiyej bulunurken, 5 pistteki toplam uzunluk 5.5 kilometre. Yeni sezona merhaba diyecek olan Ilgaz’da meteorolojik verilere göre, hafta sonu yeni bir kar yağışı bekleniyor.