İlhan Cavcav Sezonu'nda Gençlerbirliği küme düştü!
Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Gençlerbirliği, 29 yıl sonra Süper Lig'e veda etti
29 YIL SONRA LİGE VEDA ETTİ
Bugün deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Gençlerbirliği, bu sonuçla Kardemir Karabükspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. Ankara temsilcisi 30 puanda kalarak Süper Lig'e 29 yıl sonra veda etti.
MAÇ ÖZETİ
Kasımpaşa 3 - 1 Gençlerbirliği
5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Milinkovic’in ortasında ceza sahası içinde Sessegnon’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.
12. dakikada sağ kanattan Popov’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mensah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.
21. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Milinkovic’in şutunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı çeldi.
39. dakikada Popov’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne savunmada oluşan karambolü iyi
değerlendirdi ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
48. dakikada sol kanatta topla buluşan Diagne’nin ceza sahası içine yerden çevirdiği ortada İlhan’ın şutu direğe çarpıp auta çıktı.
49. dakikada sol kanatta İlhan’ın açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Uğur’un şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanı içine çeldi.
65. dakikada sol kanatta topla buluşan Manu’nun ceza sahası içinde kaleciye çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
76. dakikada ceza sahası dışından çalımlarla ceza sahasına giren Sessengon’un şutunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.
89. dakikada Diagne savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada penaltıyı kullanan Diagne topu ağlara gönderdi. 3-1