

29 YIL SONRA LİGE VEDA ETTİ

MAÇ ÖZETİ

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Lige başladığı Ümit Özat ile 3. haftanın ardından yollarını ayıran ve 9 maçlık Mesut Bakkal döneminin sonunda yeniden Özat ile anlaşan başkent kulübü, 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı sezonda düşme hattından bir türlü kurtulamadı.Bugün deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Gençlerbirliği, bu sonuçla Kardemir Karabükspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. Ankara temsilcisi 30 puanda kalarak Süper Lig'e 29 yıl sonra veda etti.sağ kanatta topla buluşan Milinkovic’in ortasında ceza sahası içinde Sessegnon’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.sağ kanattan Popov’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mensah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.ceza sahası içinde topla buluşan Milinkovic’in şutunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı çeldi.Popov’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne savunmada oluşan karambolü iyideğerlendirdi ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0sol kanatta topla buluşan Diagne’nin ceza sahası içine yerden çevirdiği ortada İlhan’ın şutu direğe çarpıp auta çıktı.sol kanatta İlhan’ın açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0ceza sahası dışında topla buluşan Uğur’un şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanı içine çeldi.sol kanatta topla buluşan Manu’nun ceza sahası içinde kaleciye çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1ceza sahası dışından çalımlarla ceza sahasına giren Sessengon’un şutunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.Diagne savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.penaltıyı kullanan Diagne topu ağlara gönderdi. 3-1