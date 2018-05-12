İlhan Cavcav Sezonu'nda Gençlerbirliği küme düştü!

Lige başladığı Ümit Özat ile 3. haftanın ardından yollarını ayıran ve 9 maçlık Mesut Bakkal döneminin sonunda yeniden Özat ile anlaşan başkent kulübü, 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı sezonda düşme hattından bir türlü kurtulamadı.
29 YIL SONRA LİGE VEDA ETTİ
Bugün deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Gençlerbirliği, bu sonuçla Kardemir Karabükspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. Ankara temsilcisi 30 puanda kalarak Süper Lig'e 29 yıl sonra veda etti.
MAÇ ÖZETİ
Kasımpaşa 3 - 1 Gençlerbirliği
5. dakikada
sağ kanatta topla buluşan Milinkovic’in ortasında ceza sahası içinde Sessegnon’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.
12. dakikada
sağ kanattan Popov’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mensah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.
21. dakikada
ceza sahası içinde topla buluşan Milinkovic’in şutunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı çeldi.
39. dakikada
Popov’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne savunmada oluşan karambolü iyi
değerlendirdi ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
48. dakikada
sol kanatta topla buluşan Diagne’nin ceza sahası içine yerden çevirdiği ortada İlhan’ın şutu direğe çarpıp auta çıktı.
49. dakikada
sol kanatta İlhan’ın açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
61. dakikada
ceza sahası dışında topla buluşan Uğur’un şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanı içine çeldi.
65. dakikada
sol kanatta topla buluşan Manu’nun ceza sahası içinde kaleciye çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
76. dakikada
ceza sahası dışından çalımlarla ceza sahasına giren Sessengon’un şutunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.
89. dakikada
Diagne savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada
penaltıyı kullanan Diagne topu ağlara gönderdi. 3-1
Erdinç Şahin