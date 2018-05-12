Lige başladığı Ümit Özat ile 3. haftanın ardından yollarını ayıran ve 9 maçlık Mesut Bakkal döneminin sonunda yeniden Özat ile anlaşan başkent kulübü, 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı sezonda düşme hattından bir türlü kurtulamadı.

29 YIL SONRA LİGE VEDA ETTİ

Bugün deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Gençlerbirliği, bu sonuçla Kardemir Karabükspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. Ankara temsilcisi 30 puanda kalarak Süper Lig'e 29 yıl sonra veda etti.



