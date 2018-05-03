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İlhan Kesici: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Cumhurbaşkanlığı için aday olacağı iddia edilen İlhan Kesici, "CHP'nin adayı Muharrem İnce" dedi. İnce'nin partisinin grup toplantısına girerken alkışlanması dikkat çekti.

03 Mayıs 2018, Perşembe 13:56
İlhan Kesici: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçenlerden İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi" dedi. Kesici, İnce'yi arayıp tebrik ettiğini söylerken Yalova milletvekilinin de bu tebriği kabul ettiğini belirtti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayını yarın açıklaması bekleniyordu.
 

"TELEFONLA TEBRİK ETTİM, O DA KABUL ETTİ"

Meclis'te salı günü yapılmayan grup toplantıları gerçekleştiriliyor. Grup toplantısı için Meclis'e gelen Kesici, CHP'nin adayı için konuşulan bir diğer isim Yalova Milletvekili Muharrem İnce hakkında şunları söyledi:

"Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Tahmin ediyorum yetkili arkadaşlarla konuşmuşlar. Ben de bu münasebetle sabahleyin Muharrem İnce'yi telefonla tebrik ettim. O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin."

İNCE, GRUP TOPLANTISINA GİRERKEN ALKIŞLANDI

Ayrıca Muharrem İnce, grup toplantısına girerken alkışlandı.


Muharrem İnce'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasıMuharrem İnce'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
 

KILIÇDAROĞLU YARIN AÇIKLAYACAKTI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayını yarın açıklaması bekleniyordu. CHP grubu yarın sabah 09.30'da cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce ve Abdüllatif Şener isimleri kulislerde konuşuluyordu.

CHP Sözcüsü Tezcan daha önce yaptığı açıklamada, 4 Mayıs Cuma Günü cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını belirtmişti.
 


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