İlhan Şeşen albümünde Cem Yılmaz sürprizi

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Çiğdem Saltık

ü bulunan sanatçılar kervanınade katılıyor. Şubat ayında yayınlanacak albümde ünlü isimlerin seslendirdiğişarkıları yer alacak. Çalışmadaki şarkıları Alpay, Ayla Çelik, Aylin Aslım, Buray, Ceylan Ertem, Eser Yenenler, Grup Gündoğarken, İhtiyaç Molası, Yalın, Yaşar, Zeynep Talu ve Mehmet Erdem yorumlayacak.Hürriyet'in haberine göre albümün sürprizi ise. Şu sıralar '' filmiyle adından söz ettiren komedyen, '' şarkısıyla çalışmada yer alacak.