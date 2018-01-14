İlhan Şeşen albümünde Cem Yılmaz sürprizi

Tribute albüm
ü bulunan sanatçılar kervanına İlhan Şeşen
de katılıyor. Şubat ayında yayınlanacak albümde ünlü isimlerin seslendirdiği İlhan Şeşen
şarkıları yer alacak. Çalışmadaki şarkıları Alpay, Ayla Çelik, Aylin Aslım, Buray, Ceylan Ertem, Eser Yenenler, Grup Gündoğarken, İhtiyaç Molası, Yalın, Yaşar, Zeynep Talu ve Mehmet Erdem yorumlayacak.
Hürriyet'in haberine göre albümün sürprizi ise Cem Yılmaz
. Şu sıralar 'Arif V 216
' filmiyle adından söz ettiren komedyen, 'Ellerimde Çiçekler
' şarkısıyla çalışmada yer alacak.
Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu
Cem Yılmaz.
Çiğdem Saltık