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İlhan Şeşen albümünde Cem Yılmaz sürprizi

İlhan Şeşen şubat ayında tribute albüm yayınlayacak. Albümde Cem Yılmaz da 'Ellerimde Çiçekler' şarkısıyla yer alacak

14 Ocak 2018, Pazar 16:20
İlhan Şeşen albümünde Cem Yılmaz sürprizi
Tribute albümü bulunan sanatçılar kervanına İlhan Şeşen de katılıyor. Şubat ayında yayınlanacak albümde ünlü isimlerin seslendirdiği İlhan Şeşen şarkıları yer alacak. Çalışmadaki şarkıları Alpay, Ayla Çelik, Aylin Aslım, Buray, Ceylan Ertem, Eser Yenenler, Grup Gündoğarken, İhtiyaç Molası, Yalın, Yaşar, Zeynep Talu ve Mehmet Erdem yorumlayacak.

Hürriyet'in haberine göre albümün sürprizi ise Cem Yılmaz. Şu sıralar 'Arif V 216' filmiyle adından söz ettiren komedyen, 'Ellerimde Çiçekler' şarkısıyla çalışmada yer alacak.

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Cem Yılmaz.

 
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