İlik nakli bekleyen Muhammed'e Amerika'dan kötü haber

AMERİKA'DAN KÖTÜ HABER

Senim Tanay

Muhammed, yaşıtları gibi koşup, oynayacağı günlerin hayaliyle yaşıyor. Şimdi 7 yaşında olmasına rağmen 3 yaşındaki bir çocuğun görüntüsünde olan Muhammed, kendisine uygun iliğin bulunmasını bekliyor. Oğlunun tedavisi için her türlü girişimde bulunduklarını fakat uygun bir ilik bulamadıklarını ifade etti.Çaresiz baba, ABD’de uygun bir ilik bulduklarını fakat sonra bu donörün iliğini vermekten vazgeçtiğini anlatarak, "Oğlum 1 yaşındayken rahatsızlığı ortaya çıktı. O zamandan beri gelişimi de durdu. Biz bu duruma çok üzülüyoruz. Günümüz hastanede geçiyor. Daha önce Amerika’da birinin bağış yapabilecek durumda olduğu söylendi ama o da vermekten vazgeçti. Muhammed’in durumu gittikçe kötüleşiyor. Son olarak değerlerine baktırdığımızda lösemi sınırında olduğunu söylediler. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Lütfen uygun iliği bulmamız için bize yardım edin. Muhammed’e iliğini vermek isteyenler bize Turgut Özal Araştırma Hastanesi’nden ulaşabilirler" dedi.