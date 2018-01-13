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İlik nakli bekleyen Muhammed'e Amerika'dan kötü haber

Kan değerlerinin aniden düşmesi sonucu gelişimi duran ve 7 yaşında olmasına rağmen 3 yaşındaki bir çocuğun görüntüsünde olan Muhammed Atilla’ya aranan ilik Amerika'da bulundu ancak iliğin sahibi son anda donör olmaktan vazgeçti

13 Ocak 2018, Cumartesi 11:29
İlik nakli bekleyen Muhammed'e Amerika'dan kötü haber
Muhammed, yaşıtları gibi koşup, oynayacağı günlerin hayaliyle yaşıyor. Şimdi 7 yaşında olmasına rağmen 3 yaşındaki bir çocuğun görüntüsünde olan Muhammed, kendisine uygun iliğin bulunmasını bekliyor. Oğlunun tedavisi için her türlü girişimde bulunduklarını fakat uygun bir ilik bulamadıklarını ifade etti.

AMERİKA'DAN KÖTÜ HABER

Çaresiz baba, ABD’de uygun bir ilik bulduklarını fakat sonra bu donörün iliğini vermekten vazgeçtiğini anlatarak, "Oğlum 1 yaşındayken rahatsızlığı ortaya çıktı. O zamandan beri gelişimi de durdu. Biz bu duruma çok üzülüyoruz. Günümüz hastanede geçiyor. Daha önce Amerika’da birinin bağış yapabilecek durumda olduğu söylendi ama o da vermekten vazgeçti. Muhammed’in durumu gittikçe kötüleşiyor. Son olarak değerlerine baktırdığımızda lösemi sınırında olduğunu söylediler. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Lütfen uygun iliği bulmamız için bize yardım edin. Muhammed’e iliğini vermek isteyenler bize Turgut Özal Araştırma Hastanesi’nden ulaşabilirler" dedi.

 
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