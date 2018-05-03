İlik nakli ile kurtulmuştu, balkondan düşerek öldü



ABLASINDAN ALINAN İLİKLE HAYATA TUTUNDU

Senim Tanay

Selim ve Mesure Avcı çiftçinin en küçük çocuğu 3 yaşındaki İlyas Avcı, ailesinin taziyeye gittiği komşusunun oturduğu 3. kattaki evin balkondan düştü.Ağır yaralanan İlyas Avcı, önce Bingöl Devlet Hastanesi'ne, ardından da Elazığ'a sevk edildi.Elazığ'da özel bir hastanede 13 gündür tedavi gören küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Evin hem en küçük hem de tek oğlu olan 3 yaşındaki İlyas'ın 4 aylıkken lösemi hastalığına yakalandığı ve ablası İrem'den yapılan ilik nakli ile 1 yaşına geldiğinde sağlığına kavuştuğu ortaya çıktı.