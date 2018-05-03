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İlik nakli ile kurtulmuştu, balkondan düşerek öldü

Bingöl'de ablasından alınan ilikle hayata tutunan 3 yaşındaki İlyas, taziye için gittikleri evin balkonundan düştü. 13 gündür yaşam savaşı veren küçük İlyas, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

03 Mayıs 2018, Perşembe 17:38
İlik nakli ile kurtulmuştu, balkondan düşerek öldü
Selim ve Mesure Avcı çiftçinin en küçük çocuğu 3 yaşındaki İlyas Avcı, ailesinin taziyeye gittiği komşusunun oturduğu 3. kattaki evin balkondan düştü.

Ağır yaralanan İlyas Avcı, önce Bingöl Devlet Hastanesi'ne, ardından da Elazığ'a sevk edildi.

Elazığ'da özel bir hastanede 13 gündür tedavi gören küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 


ABLASINDAN ALINAN İLİKLE HAYATA TUTUNDU


Evin hem en küçük hem de tek oğlu olan 3 yaşındaki İlyas'ın 4 aylıkken lösemi hastalığına yakalandığı ve ablası İrem'den yapılan ilik nakli ile 1 yaşına geldiğinde sağlığına kavuştuğu ortaya çıktı.

İHA
 


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