İlişkinizde haklı olmayı değil mutlu olmayı seçin

Elif Bayram

Sağlıklı ilişkiler kurabilmek ve en önemlisi sürdürebilmek için öncelikle kişinin kendini tanımasının şart olduğunu belirten Akın, kişisel gelişiminin sorumluluğunu alan, birey olan yetişkinin sağlıklı bir ilişki yaşayabileceğini vurguladı. Ve evlilik için de ehliyetimizin olması gerektiğini söyledi.-Kişi duygularının, korkularının, düşünce yapısının farkındalığında olursa, ilişkisinde, evliliğinde iletişim dili olarak SEVGİ’yi kullanabilir. Böylece; ilişkideki olası tüm sorunları çözebilir. Önemli olan haklı olmaya çalışmayı bırakıp MUTLU olmaya gayret etmektir.-Geçmişi yaşadığınız ilişkiye taşımayın. Daha önceki ilişkilere dair yorum yapmaktan, ön yargılı olmaktan kaçının. Bugününüze bakın.-Kıskanmak, kıskandırmak sevgiden değil, özgüven eksikliğindendir. Bunun bilincinde olun.-Küsmek çocuk davranışıdır. Bunun bilincinde olup yetişkin davranışına geçin.-Arkadaş olmaya özen gösterin. Paylaşarak, bir şeyler yapmakla birlikte kendi yapmak istediklerinizden, hayallerinizden, hobilerinizden vazgeçmeyin.-Sevgilinizin, partnerinizin de kendisi için yapmak istediklerini, hayallerini destekleyin.-İlişkinize dair isteklerinizi, beklentilerinizi, ihtiyaçlarınızı samimiyetle ifade edin. Beklentiler gerçekleşmediğinde hayal kırıklığı yaşamayın.-Her zaman iletişim kurmaktan yana olun. Bu olgunluğu gösteremiyorsanız destek alın.-Tüm mahremiyetinizi paylaştığınız kişiye saygı duyun. O kişinin de mahremiyetine BİZ bilinciyle saygı gösterin.-Destekleyen, motive eden, onurlandıran sözleri sevgiyle cömertçe sarf edin.-Size nasıl davranılmasını istiyorsanız ''önce o yapsın!'' diye beklemeden siz yapın.-Hissinizi ifade edin. Hoşlanmadığınız davranışlar olduğunda içinize atmayın, üslubunca sitem etmeden ifade edin. Duygularınızı biriktirmeyin. Sınır çizmeyi bilin.-Cinselliği deneyimlemeye izin verin. Kendinizi ayıplar ve tabularla sınırlandırmayın. Bir ilişkinin, evliliğin tutkalı, en önemli unsurlarından biri de sağlıklı cinsel birlikteliktir.-Bu konuda rahat değilseniz destek alın. Tensel uyumunuz yoksa bu konuyu görmezden gelip üstünü örtmeyin.-Eşinizle, partnerinizle anne baba olmaya dair duygu ve düşüncelerinizi paylaşın. İlişki içerisinde net olmaya özen gösterin.-Sevgililik halini her anda hissetmeye, hissettirmeye niyetiniz tam olsun. Zaman geçtikçe ilişkiyi besleyen, geliştiren keşiflere birlikte yelken açın.-Evlilik ve ilişkiye dair başkalarının deneyimleriyle kendinizi özdeşleştirmeyin. Bu onların realitesi… Sizinki bambaşka olabilir.-Partnerinizi değiştirebileceğinizi asla düşünmeyin ve buna çabalamayın.-Sevgilinizin aile yapısına bakın… Korku odaklı mı? Sevgi odaklı mı? Nasıl bir ortamda yetiştiği davranışlarının sebeplerini algılamanız için size kılavuz olur.-Ortak hayaller kurun ve bu hayalleri gerçekleştirmek üzere birbirinizi motive ederek hareket edin.-Maddi konular, evdeki ortak yaşamda görev ve sorumlulukların paylaşımı, kaliteli zamanın nasıl geçirilebileceği, çocukların gelişimi, eğitimi, cinsel yaşamın kalitesi, aileler arası ilişkilerin nasıl ilerleyeceğine dair iletişim kurun. Her iki taraf için de BİZ bilinci içinde sohbet edin. Kararlar alın. Zaman içinde koşullar değiştiğinde kararlarınızı tekrar iletişim kurarak değerlendirin, yenileyin.-Çocuğunuz olduktan sonra hayatınızın merkezine sadece çocuğunuzu koymayın, partnerinizi unutmayın. Kendinizi hiç unutmayın. Ben zamanınız ve Biz zamanınız olsun.-İlişkiye emek verin, sevginizi ifade etmekte cömert ve cesur olun.-Evlilik kararı aldıysanız kendi çekirdek ailenizi kurmak üzere heyecanlar yaşarken kendi ailelerinizin beklentilerini önce BİZ diyerek karşılayın. Ailelerin çatışmasına ya da partnerinizin ailesiyle çatışmaya girmeyin.-Kendinize olan özsevginiz, özsaygınız, özgüveniniz tam olsun. Kendiyle barışık ve sevgi dolu bir ilişkisi olan yetişkin birey tüm ilişkilerini sağlıklı sürdürebilir.-Hayata güzel bakın, yaşadığınız her ana, aldığınız her nefese, sevgilinizin, eşinizin varlığına şükredin.-Partnerinizin size göre olumsuz taraflarına odaklanmak yerine, güzel yanlarına odaklanıp sevgiyi içinizde büyütün, besleyin.-Gözlerinin içine sevgiyle bakaraksözlerini sık sık ifade edin.