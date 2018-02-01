İlk cemre ne zaman düşer 2018 (Cemre tarihleri 2018)

Doğanın uyanışı olarak kabul edilen cemre ne zaman düşecek?
Cemre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek. Kış ayları geçen yıla göre daha ılık geçiyor. Havaların bir an önce ısınmasını bekleyen vatandaşlar ilk cemrenin ne zaman düşeceğini merak ediyor. Şubat ayında başlayıp Mart ayında sona eren cemre dönemi, hava, su ve toprağa düşmesiyle sona eriyor. Baharın müjdecisi cemre havaların ısınmasına neden olur. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek?
CEMRE NE DEMEK? İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Kelime manası olarak 'kor' anlamı taşıyan cemre, halk arasında çeşitli rivayetlere de konu olmaktadır. Arapça olan sözcük 'kor' durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.
CEMLE İLE CEMRE AYNI KELİMEDİR
Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan, "Boz Ayın Dört Çarşambası"
, uygulamasını ifade eden "Cemle"
sözcüğü de "Cemre"
ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır.
Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.
MİTOLOJİDE CEMRE
Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder.
İşte detaylı bilgiler:
İLK CEMRE HAVAYA DÜŞER
Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemre üç tanedir. İlk cemre havaya düşer ve sıcaklık artmaya başlar.
İkinci cemre
İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
suya düşer. İkinci cemrenin düşmesiyle sular, göller, denizler ısınır.
SON CEMRE TOPRAĞA DÜŞER
Üçüncü ve son cemre toprağa düşer. Cemrenin toprağa düşmesiyle toprak ısınır ve baharın belirtisi olan güzellikler orataya çıkar. Doğa yeşillenir çiçek açar.
CEMRELER NE KADAR ARAYLA DÜŞER
Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur.
CEMRENİN DÜŞME TARİHLERİ:
Birinci cemre havaya: 19-20 Şubat
İkinci cemre suya: 26-27 Şubat
Üçüncü cemre toprağa: 5-6 Mart
Gizem Yetil