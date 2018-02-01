İlk cemre ne zaman düşer 2018 (Cemre tarihleri 2018)



CEMRE NE DEMEK? İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?



CEMLE İLE CEMRE AYNI KELİMEDİR



MİTOLOJİDE CEMRE



İLK CEMRE HAVAYA DÜŞER



İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?



SON CEMRE TOPRAĞA DÜŞER



CEMRELER NE KADAR ARAYLA DÜŞER

CEMRENİN DÜŞME TARİHLERİ:

Birinci cemre havaya: 19-20 Şubat

İkinci cemre suya: 26-27 Şubat

Üçüncü cemre toprağa: 5-6 Mart

Gizem Yetil

Cemre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek. Kış ayları geçen yıla göre daha ılık geçiyor. Havaların bir an önce ısınmasını bekleyen vatandaşlar ilk cemrenin ne zaman düşeceğini merak ediyor.​ Şubat ayında başlayıp Mart ayında sona eren cemre dönemi, hava, su ve toprağa düşmesiyle sona eriyor. Baharın müjdecisi cemre havaların ısınmasına neden olur.Kelime manası olarak 'kor' anlamı taşıyan cemre, halk arasında çeşitli rivayetlere de konu olmaktadır. Arapça olan sözcük 'kor' durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan,, uygulamasını ifade edensözcüğü deile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır.Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder.Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemre üç tanedir. İlk cemre havaya düşer ve sıcaklık artmaya başlar.suya düşer. İkinci cemrenin düşmesiyle sular, göller, denizler ısınır.Üçüncü ve son cemre toprağa düşer. Cemrenin toprağa düşmesiyle toprak ısınır ve baharın belirtisi olan güzellikler orataya çıkar. Doğa yeşillenir çiçek açar.Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur.