İlk kez kamera karşısına geçti

Yeniköy'deki evinden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekmeleddin İhsanoğlu "Herşeyden önemlisi büyük uzlaşmanın gerçekleşmiş olması" dedi.



'ÇOK ÖNEMLİ İLERİ BİR ADIMDIR'

İhsanoğlu, "Türkiye'de farklı düşünceye sahip iki köklü siyasi partinin uzlaşmış olması Türkiye'de demokratikleşme sürecinin çok önemli ileri bir adımıdır. Mesele şahsımla ilgili olmanın ötesinde uzlaşmanın bizatihi kendisi mühim bir gelişmedir. Uzlaşmanın konusu olan Cumhurbaşkanlığı makamına aday gösterilecek insanın profili ile ilgili hangi vasıflarda olmasıyla ilgilidir ve ne yapması gerektiği hususundaki uzlaşma. Bu iki partinin sağladığı uzlaşmanın arkasındaki daha geniş mutabakat çok önemlidir. Şahsımla ilgili tarafı bence ikinci derecede önemlidir. Şu safhadaki söyleyeceklerim bu anlayışta olanları tebrik ediyorum, bir Türk vatandaşı olarak ve buna muhatap olan bir insan olarak bu teveccühleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



'ZAMANI GELİNCE BU KONULARI AYDINLATACAĞIM'

CHP içinden adaylığı ile ilgili tepkilerin sorulmasına üzerine İhsanoğlu “Bu eleştirilerin sahiplerinin kendi görüşleri, saygı duyuyorum. Benim hakkımda belki bazıları tam fikir sahibi değildir. Zamanı gelince bu konuları aydınlatacağım. Şimdi biz bir çalışma içerisindeyiz. Sizlerle daha sık buluşacağız. Bir düzen kuruyoruz. O düzen vasıtasıyla sizlerle daha geniş görüşeceğiz. Biliyorsunuz bütün hayatım boyunca hem yerli hem uluslararası basınla çok iyi ilişkiler kurdum. Basının kamuoyunu, halkı bilgilendirme ve aydınlatma hususundaki rolüne çok önem veriyor ve saygıyla karşılıyorum. Sağlıklı bilgilerin aktarılması konusunda sizlerin de yardımına ihtiyacım olacak" yanıtını verdi.



'GAYET TABİ BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Ekmeleddin İhsanoğlu "10 Ağustos'ta seçim var? Meydanlara çıkacak mısınız?" sorusuna “Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor, programlar yapılıyor. Bunları sizlere bildireceğiz" dedi.

İki gündür evde olduğunu ve çalıştığını belirten İhsanoğlu, “Aileniz adaylığınızı nasıl karşıladı sorusunu" gülerek “Aile sırlarını artık ifşa etmeyelim" diyerek yanıtladı.

"Genel Başkanlarla bir araya gelecek misiniz?" sorusuna da Ekmeleddin İhsanoğlu“ Gayet tabi bir araya geleceğiz. Başkalarıyla da bir araya geleceğiz. Basının evvelki günden beri gösterdiği ölçülü tavıra teşekkür ediyorum" şeklinde cevap verdi.



'ONLARI OKUMADAN LEHTE ALEYHTE OLDUĞUMU SÖYLEMEYİN'

İhsanoğlu bir soru üzerine de laiklik ile ilgili de şunları söyledi:

"Laiklik ile ilgili geçen sene Timaş yayınlarından çıkan Yeni Yüzyılda İslam Dünyası var. Bu kitabın orijinalini 2009 senesinde yazdım. İngilizcesi 2010 yılında ABD'de çıktı. O kitabın önsözünde din siyaset ilişkileri üzerine fikirlerimi söylüyorum ve laiklik konusundaki düşüncelerimi söylüyorum. Lütfen onları okumadan lehte aleyhte olduğumu söylemeyin. Ben fikirlerimi kaleme alan, yazan ve açıkça ifade eden bir insanım. Gizli gündemi olan bir insan hiçbir zaman olmadım" yanıtını verdi.

Enver ALAS - Ümit TÜRK - İSTANBUL / DHA