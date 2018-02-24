İlk Türk amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'dan haber var

SAVAŞ UÇAĞI İÇİN ÜS

Büşra Kamış

Türk Deniz Kuvvetleri’nin harekat kabiliyetini arttıracak ilk Türk amfibi hücum gemisinin yapım süreci görüntülendi. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir dün twitter hesabından yaptığı paylaşımda inşasına Tuzla Sedef Tersanesi’nde başlandığı görülen TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nin blok montajı hızla devam ediyor.Gemi, uzak mesafelere güç aktarımı yapabilen, hava imkân kabiliyeti olan, geniş hacmi ile araç ve insanların belli bir süre korunaklı şekilde barınabileceği özelliğiyle ön plana çıkıyor. Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olacak TCG ANADOLU, tamamlandığında yüzde 68’i yerli olacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 2021 yılında girmesi beklenen TCG ANADOLU’ya TSK’ya kazandıracağı imkan ve kabiliyetler dolayısıyla Donanma’nın Amiral Gemisi olarak bakılıyor.231 metre uzunluğunda ve 114 bloktan oluşacak TCG ANADOLU çok büyük bir çıkarma gemisi olarak hizmet verecek. Gemideki uçuş güvertesi çeşitli tiplerdeki helikopterlerin emniyetle iniş kalkışına uygun mukavemette ve uygun büyüklükle 6 spota (pist) sahip olacak. Uçuş güvertesi 35 tona kadar iniş kalkış ağırlığına sahip helikopterler, çift motorlu hava vasıtaları ve insansız hava araçlarının iniş-kalkışına, transferine ve güvenli biçimde park edilmesine uygun donanımı haiz olacak. Üzerinde tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Güvertesi 12 derecelik eğimle savaş uçaklarının inip kalkmasını kolaylaştıracak. Yeni nesil av ve bombardıman uçağı F-35’ler de kalkıp inebilecek. Gemide yer alacak tanklar da çıkarma yapabilecek.