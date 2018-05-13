İlk yerli aşı 2022’de vurulacak

Türkiye’de aşılar sadece ithalat yolu ile temin edilebiliyor. Her yıl aşılar için devletin kasasından yaklaşık 1 milyar lira çıkıyor. Çocukluk çağı aşı takviminde ise verem, Hepatit A, Hepatit B, su çiçeği, kızamık, kızamıkçık, difteri gibi 13 hastalığa karşı aşı bulunuyor.

İLK OLARAK PEDİATRİK HEPATİT A

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi (SEYK) aşının yerli üretimi ile ilgili projeleri değerlendirdi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın ilaç ve tıbbi cihazda yerelleşme çalışmasını başlatmasından sonra da gündemine ilk olarak aşı takvimindeki Pediatrik Hepatit A aşısını aldı. Hepatit A aşısı, yerli üretimi ile ilgili olarak SİP kapsamında 10 yıl alım garantili ihaleye çıkıldı.





Meltem Özgenç / HÜRRİYET