İlkay Gündoğan'dan duygulandıran yeni yıl hediyesi

SPOR MALZEMESİ DESTEĞİ

Erdinç Şahin

Dünyaca ünlü Türk asıllı futbolcu, memleketinde ve Türkiye'nin birçok noktasına yardım elini uzatmaya devam ediyor.ekiplerindenforma giyen futbolcu, yeni yılda memleketi Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde yatağa bağımlı olarak yaşayan 64 yaşında ki Bayram Duray'a otomatik hasta yatağı hediye etti.Dursunbey'e bağlı kırsal Güğü mahallesinde ikamet eden Bayram Duray'ın, ağaç kesimi esnasında üzerine ağaç devrildiği ve bu kazanın ardından bacağının ve belinin kırıldığı öğrenildi. Bayram Duray'ın bu kaza sonrası göz damarlarının da zarar gördüğü öğrenilirken, yıllardan bu yana yatağa bağımlı olarak yaşadığı ve kör kaldığı bildirildi. Eşinin güçlükle baktığı Bayram Duray'ın bu durumunu tespit edenekipleri,ile konuyu paylaştı.Bu paylaşıma duyarsız kalmayan Gündoğan ailesi Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığı ile otomatik hasta yatağını Duray ailesine hediye etti. Yatağın kurulumunun ardından İlkay Gündoğan ve Babası İrfan Gündoğan'a teşekkür eden Bayram Duray hayatının geri kalan kısmını daha rahat şartlarda sürdüreceği için mutlu olduğunu belirtti.İlkay Gündoğan memleketi Dursunbey'in ardından iseöğrencilerine dedesteğinde bulundu. Okul'a yeni atanan Beden Eğitimi Öğretmeni Gökan Koç'un yardım talebini geri çevirmeyen İlkay Gündoğan, okula top, forma, Tenis Masası ve tenis takımlarından oluşan hediyeleri göndererek gönülleri bir kez daha kazandı.