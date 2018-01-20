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İlker Başbuğ'dan Afrin açıklaması

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin harekatında kararlı görünüyor ve bu harekatı başarıyla yapar" değerlendirmesinde bulundu

20 Ocak 2018, Cumartesi 19:38
İlker Başbuğ'dan Afrin açıklaması
Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ Ulusal Kanal'da "Sansürsüz Sohbet" programına konuk oldu. Afrin'le ilgili son dakika gelişmelerini yorumlayan İlker Başbuğ, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'TÜRKİYE BU HAREKATI YAPMAKTA KARARLI GÖRÜNÜYOR'


Başbuğ programda Afrin harekatına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Afrin meselesini iyi anlamak lazım. Afrin dağlarında PKK'lılar var. PKK'lılar buradan Amanos ve Hatay tarafına geçiş yapabiliyorlar. Bu bölge PKK'lıların üssü durumunda. Türkiye'nin İdlib harekatının asıl sebebi Afrin'e harekat diye düşünüldü. Afrin harekatı sonucunda teröristlerin Türkiye'ye geçişleri engellenir. Kürt koridorunun önüne geçilir. Türkiye bu harekatı yapmakta kararlı görünüyor. Afrin harekatı için hava sahasının açılması ve hava operasyonları çok önemli ama Rusya hava sahasını açmasa dahi Türkiye Afrin'e girecek kararlılıkta görünüyor. Afrin harekatınının başında bulunan Metin Temel Paşa benim yanımda binbaşı olarak çalışan çok yetenekli bir arkadaşımızdır.” dedi.


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