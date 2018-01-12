İlkokul kitabında 'cinsel istismar' skandalı! 'Amcamın güzel bir kızı vardı...'



'BANA KENDİSİNİ TESLİM ETMESİ KARŞILIĞINDA ALTIN VERDİM'

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ SORUMLU OLACAK



EĞİTİM-İŞ: KİTAP ONAYLAMA SÜRECİNDE FELAKET YAŞANIYOR

Yusuf Cevahir

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma için dağıtılan kitapta ‘cinsel istismar’ hikâyesi olduğu ortaya çıktı.İlkokul öğrencileri için yazılan kitapta skandal ifadeler: Amcamın güzel bir kızı vardı...Derneğin ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlediği ‘Bilgi Kültür Yarışması’ için ilkokullara yönelik bölümünde ‘Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz - Peygamberimizden Dini Hikâyeler’ adlı kitabın dağıtılması öngörüldü.‘Kuran ve Sünnet Bütünlüğü’ temalı yarışma Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak, okullara duyuruldu. Ancak ilkokullara dağıtılması önerilen kitap eğitimcilerin tepkisini çekti. Çünkü kitapta ‘cinsel istismar’ hikâyesi olduğu ortaya çıktı. ‘Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz - Peygamberimizden Dini Hikâyeler’ adlı kitabın 58 ve 59’uncu sayfalarındaki hikâyede şu ifadeler yer alıyor:“Amcamın güzel bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona yaklaşmak istedim. Ama bana yüz vermedi. Bir süre sonra kıtlık oldu. Amcamın kızı bana geldi. Açlık ve yoksulluk içinde olduklarını söyledi ve benden yardım istedi. Ona, kendisini bana teslim etmesi karşılığında yüz yirmi altın verdim. Kabul etmek zorunda kaldı. Arzuma kavuşacağım sırada bana: Allah’tan kork! Allah’ın yasakladığı şekilde bana sahip olma, dedi. Ben de bu sözle kendime geldim ve ona yaklaşmadım.”Derneğin yarışma için bilgilendirme yaptığı intenet sitesinde yer alan bilgilere ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından okullara yapılan duyuruya göre, ilkokul öğrencileri gönüllülük esasına dayalı bu kitaptan sorumlu olacak. Yarışmanın amaçları arasında, ‘Toplumda Kuran ve sünnet bütünlüğünün farkındalığını oluşturmak’ şeklindeki ifadenin yer alması dikkat çekti.Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Bu örnek, eserlerin okunmadan onaylandığını gösteriyor. Bir an önce ilgili komisyon üyeleri gözden geçirilmeli” diyerek tepki gösterdi.Sosyal medyada da kitapta yer alan ifadelere yönelik eleştirilerde bulunuldu.