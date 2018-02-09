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İlkokullu miniklerden asker ağabeylerine hediye

Antalya Gazipaşa'daki Asarcık İlkokul öğrencileri "Afrin’e Bir Zeytin Dalı da Sen Uzat" etkinliği kapsamında harçlıklarıyla aldıkları ihtiyaç malzemelerini Mehmetçiğe gönderdi

09 Şubat 2018, Cuma 17:48
İlkokullu miniklerden asker ağabeylerine hediye
Asarcık İlkokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarla öğretmenlerinin de yardımıyla Afrin’de görev yapan askerler için yastık, battaniye ve tıraş bıçağı gibi ihtiyaç malzemeleri aldı. Öğrenciler, özenle paketledikleri ihtiyaç malzemelerinin içine duygu ve düşüncelerini aktaran küçük notlar da yazarak koydu. Öğrencilerin hediyeleri daha sonra okul bahçesinde dualarla Mehmetçiğe gönderildi.

'ASKERİMİZİN YANINDAYIZ'

Asarcık İlköğretim Okulu Müdürü Hakan Marmara "Proje kapsamında biz de öğrencilerimizle ne yapabiliriz diye düşündük. Yapılabilecek en güzel şeyin onlara dua etmek olduğunu düşündük. Ancak öğrencilerimizin her birisi küçük hediyeler hazırladı. Asker ağabeylerinin yanında olduklarını göstermek istediler.Bizler her zaman askerimizin yanındayız" dedi.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)

 


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