İlkokullu miniklerden asker ağabeylerine hediye

'ASKERİMİZİN YANINDAYIZ'

Senim Tanay

Asarcık İlkokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarla öğretmenlerinin de yardımıyla Afrin’de görev yapan askerler için yastık, battaniye ve tıraş bıçağı gibi ihtiyaç malzemeleri aldı. Öğrenciler, özenle paketledikleri ihtiyaç malzemelerinin içine duygu ve düşüncelerini aktaran küçük notlar da yazarak koydu. Öğrencilerin hediyeleri daha sonra okul bahçesinde dualarla Mehmetçiğe gönderildi.Asarcık İlköğretim Okulu Müdürü Hakan Marmara "Proje kapsamında biz de öğrencilerimizle ne yapabiliriz diye düşündük. Yapılabilecek en güzel şeyin onlara dua etmek olduğunu düşündük. Ancak öğrencilerimizin her birisi küçük hediyeler hazırladı. Asker ağabeylerinin yanında olduklarını göstermek istediler.Bizler her zaman askerimizin yanındayız" dedi.