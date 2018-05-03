İlkokulu okuduğu okuldan emekli oldu



'HERKESE NASİP OLMAZ'



HABERDEN ETKİLENİP DİLEKÇE VERDİ

Senim Tanay

52 yaşındaki Ali Ceren, 1991 yılında ilk görevine Kars’ta başladığını, Rüştü Kazım Yücelen İlköğretim Okulu’nda müdür yardımcılığı, Malaklar Ortaokulu ile Halk Eğitim Merkezi'nde müdürlük ve Çeltikçi İlkokulu Özel Eğitim Alt sınıfı öğretmenliği yaptığını söyledi.Ali Ceren, ilkokul eğitimi gördüğü Kıbrıs İlkokuluna 2016 yılında atandığını ve 30 Nisan’da da kendi isteğiyle emeklilik dilekçesini verdiğini dile getirdi.Öğretmenlik hayatında 27’nci yılını doldurduğunu belirten Ceren, "Bu zamana kadar yetiştirdiğim öğrenciler ülkesine, milletine ve ailesine yararlı, kişilik sahibi, ülkesini dışarıda en iyi şekilde temsil etme yeteneğine sahip bireyler oldular. Öğrenim gördüğü okulda öğretmen olmak ardından da meslek hayatını aynı okulda bitirmek herkese nasip olmaz" dedi.Ali Ceren, atama bekleyen öğretmen sayısının da gittikçe arttığını belirterek,diye konuştu.