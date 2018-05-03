Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

İlkokulu okuduğu okuldan emekli oldu

Mersin Anamur'daki Kıbrıs İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Ali Ceren, 27 yıl aradan sonra öğrenim gördüğü okuldan emekli oldu

İlkokulu okuduğu okuldan emekli oldu
52 yaşındaki Ali Ceren, 1991 yılında ilk görevine Kars’ta başladığını, Rüştü Kazım Yücelen İlköğretim Okulu’nda müdür yardımcılığı, Malaklar Ortaokulu ile Halk Eğitim Merkezi'nde müdürlük ve Çeltikçi İlkokulu Özel Eğitim Alt sınıfı öğretmenliği yaptığını söyledi.


'HERKESE NASİP OLMAZ'

 
Ali  Ceren, ilkokul eğitimi gördüğü Kıbrıs İlkokuluna 2016 yılında atandığını ve 30 Nisan’da da kendi isteğiyle emeklilik dilekçesini verdiğini dile getirdi.



Öğretmenlik hayatında 27’nci yılını doldurduğunu belirten Ceren, "Bu zamana kadar yetiştirdiğim öğrenciler ülkesine, milletine ve ailesine yararlı, kişilik sahibi, ülkesini dışarıda en iyi şekilde temsil etme yeteneğine sahip bireyler oldular. Öğrenim gördüğü okulda öğretmen olmak ardından da meslek hayatını aynı okulda bitirmek herkese nasip olmaz" dedi.


HABERDEN ETKİLENİP DİLEKÇE VERDİ

 
Ali  Ceren, atama bekleyen öğretmen sayısının da gittikçe arttığını belirterek, "Haberlerde atanamayan genç bir öğretmenin intihar ettiğini duyunca çok etkilenmiştim. O haberden hemen sonra emeklilik kararı aldım ve emeklilik dilekçemi verdim. Böylece bir öğretmenimizin atanmasına da vesile olmuş olacağız" diye konuştu.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Flaş! 2018 DGS'nin tarihi ertelendi! (2018 DGS ne zaman yapılacak?)

Flaş! 2018 DGS'nin tarihi ertelendi! (2018 DGS ne zaman yapılacak?)
YÖK'ten bölünen bazı üniversitelere yeni 'yetki devri modeli'

YÖK'ten bölünen bazı üniversitelere yeni 'yetki devri modeli'
Yeditepe Üniversitesi baharı şenlikle kutluyor

Yeditepe Üniversitesi baharı şenlikle kutluyor
Prof.Dr. Gazi Yaşargil proje yarışmasında finalistler yarışacak

Prof.Dr. Gazi Yaşargil proje yarışmasında finalistler yarışacak
Vakıf üniversitelerinin mali işlerine denetim

Vakıf üniversitelerinin mali işlerine denetim
MEB’den yeni yarışma

MEB’den yeni yarışma
7. sınıf öğrencisi Süheyla kitap yazdı

7. sınıf öğrencisi Süheyla kitap yazdı
KTÜ'de 14 hemşirelik bölümü öğrencisine ders kaydı şoku

KTÜ'de 14 hemşirelik bölümü öğrencisine ders kaydı şoku
Rehber öğretmenler Korkut Ata Üniversitesi'nde bir araya geldi

Rehber öğretmenler Korkut Ata Üniversitesi'nde bir araya geldi
ÖSYM üniversite sınavı önlemlerini masaya yatırdı

ÖSYM üniversite sınavı önlemlerini masaya yatırdı

ALES adaylarına saat uyarısı

ALES adaylarına saat uyarısı