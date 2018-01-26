İllüzyonist David Copperfield cinsel tacizle suçlanıyor



BANA MEKTUP YAZDIRDI



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Can Hakman

The Wrap’e yaptığı açıklamadaile 1988 yılında’de düzenlenenyarışmasında tanıştığını açıkladı. Yarışmada jüri üyesi olan Copperfield iddiaya göre etkinlikten sonra genç modelida düzenleyeceği gösteriye davet etti. Utah’ta yaşayan Lewis anneannesinden izin alarak gösteriye gitti ve illüzyonistin kaldığı otelde bir oda tuttu.genç kızı ilk önce alışverişe götürdü, gösterideki takım arkadaşlarıyla tanıştırdı ve elini tutmaya çalıştı. 17 yaşındakio zamanlar 32 yaşında olan sihirbaza romantik bir ilişkiye hazır olmadığını söyledi.Gösteriden sonra ikili bara gitti. Copperfield’in içkisine iddialara göre bir şeyler attı. Lewis illüzyoniste ne yaptığını sorduğunda ’sadece paylaşıyorum’ cevabını aldı.gecenin geri kalanını baş dönmesiyle ve yarı kapalı bir bilinçle geçiren Brittney Lewis’in üstüne çıktı, onu öpmeye başladı ve elbiselerini çıkardı:“Yüzümü öpüyordu, hatırladığım tek şey kafasının aşağılara doğru inmesiydi. Tamamen aşağı indiğinde bilincimi kaybettim.”Ertesi sabah’e gece hiçbir şey olmadığını çünkü reşit olmadığını söyleyerek genç kıza her şeyin yolunda olduğunu belirten bir mektup yazdırdı.Eski güzellik kraliçesida 2007 yılında’i cinsel tacizle suçlamıştı.olaya el atmış ama dava kanıt yetersizliğinden kapatılmıştı.daha sonra başka bir adam için yaptığı sahte cinsel taciz suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.geçtiğimiz salı günüdakio (#bende) kampanyasına destek vererek hakkındaki bu eski suçlamalarla ilgili bir açıklama yapmıştı.