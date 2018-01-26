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İllüzyonist David Copperfield cinsel tacizle suçlanıyor

Eski manken Brittney Lewis 17 yaşındayken illüzyonist David Copperfield’in kendisine uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı

İllüzyonist David Copperfield cinsel tacizle suçlanıyor
Brittney Lewis The Wrap’e yaptığı açıklamada David Copperfield ile 1988 yılında Japonya Atami’de düzenlenen Look of the Year yarışmasında tanıştığını açıkladı. Yarışmada jüri üyesi olan Copperfield iddiaya göre etkinlikten sonra genç modeli California’da düzenleyeceği gösteriye davet etti. Utah’ta yaşayan Lewis anneannesinden izin alarak gösteriye gitti ve illüzyonistin kaldığı otelde bir oda tuttu.

David Copperfield genç kızı ilk önce alışverişe götürdü, gösterideki takım arkadaşlarıyla tanıştırdı ve elini tutmaya çalıştı. 17 yaşındaki Brittney Lewis o zamanlar 32 yaşında olan sihirbaza romantik bir ilişkiye hazır olmadığını söyledi.

Gösteriden sonra ikili bara gitti. Copperfield Brittney Lewis’in içkisine iddialara göre bir şeyler attı. Lewis illüzyoniste ne yaptığını sorduğunda ’sadece paylaşıyorum’ cevabını aldı.


BANA MEKTUP YAZDIRDI


David Copperfield gecenin geri kalanını baş dönmesiyle ve yarı kapalı bir bilinçle geçiren Brittney Lewis’in üstüne çıktı, onu öpmeye başladı ve elbiselerini çıkardı:

“Yüzümü öpüyordu, hatırladığım tek şey kafasının aşağılara doğru inmesiydi. Tamamen aşağı indiğinde bilincimi kaybettim.”

Ertesi sabah David Copperfield Brittney Lewis’e gece hiçbir şey olmadığını çünkü reşit olmadığını söyleyerek genç kıza her şeyin yolunda olduğunu belirten bir mektup yazdırdı.


TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI


Eski güzellik kraliçesi Lacey Carroll da 2007 yılında David Copperfield’i cinsel tacizle suçlamıştı. FBI olaya el atmış ama dava kanıt yetersizliğinden kapatılmıştı.

Lacey Carroll daha sonra başka bir adam için yaptığı sahte cinsel taciz suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.

David Copperfield geçtiğimiz salı günü Twitter’daki #MeToo (#bende) kampanyasına destek vererek hakkındaki bu eski suçlamalarla ilgili bir açıklama yapmıştı.


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