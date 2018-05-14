ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ve bir grup imam hatip lisesi öğrencisi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi, Rize mitingindeki sözleri üzerine imam hatip liselerini ziyaret etmeye davet etti.

İnternette yayımlanan ve Halit Bekiroğlu ile imam hatipli gençlerin yer aldığı videoda, imam hatip okullarının bilimle teknolojiyle uygarlıkla ilişkisini merak edenlere, uzaktan değerlendirme yapmak yerine bunu gelip yerinde görme çağrısında bulunuldu.

"UZAKTAN DEĞERLENDİRME YAPMASINLAR"

Bekiroğlu, videodaki konuşmasında nedense Türkiye'de "imam hatip meselesi"nin kendi rayında konuşulmadığını söyledi.

İmam hatip konusunun, çoğu zaman siyasi düzlemde ve manipülatif bir bağlamda konuşulduğuna dikkati çeken Bekiroğlu, "Oysa biz imam hatip meselesinin kendi bağlamında değerlendirilmesini, bir eğitim meselesi olarak bir kalite boyutuyla konuşulmasını istiyoruz. Seçim dönemine girdik; tekrar imam hatip meselesi gündeme geliyor, getiriliyor. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce beyefendi, bilim teknoloji ve uygarlık boyutlarıyla alakalı bir imam hatip değerlendirmesi yapmış. Biz de imam hatiplerde, bilimle teknolojiyle uygarlıkla medeniyetle ilgili neler yapıldığını arkadaşlarımızla konuşmak istedik. Hangi okulumuzda bu alanla ilgili neler yapılmış, sohbet edelim." ifadelerini kullandı.

İsteyenleri imam hatip okullarını görmeye davet eden Bekiroğlu, şunları kaydetti:

"Kim merak ediyorsa, siyasilerimiz, akademisyenlerimiz, iş adamlarımız, imam hatiplerle ilgili kim ve neyi merak ediyorsa buyursunlar gelsinler. Yerinde, okullarımızda görsünler. İmam hatiplerin bilimle teknolojiyle uygarlıkla ilişkisini başta Muharrem İnce beyefendi olmak üzere herkes gelebilir, görebilir. Gelmelerini ve görmelerini biz memnuniyetle karşılarız. Yeter ki uzaktan değerlendirme yapmasınlar. Görerek bilerek değerlendirme yapsınlar ki bu ülke raydan çıkmasın ki bu işle ilgi değerlendirme yapanlar raydan çıkmasın."

ÖĞRENCİLERDEN İNCE'YE DAVET

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kartal Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden birer öğrenci, videoda okullarında yaptıkları bilimsel çalışmalara ilişkin bilgi vererek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi bunları yerinde incelemesi için okullarına davet etti.

İNCE'NİN MİTİNGDEKİ SÖZLERİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize mitinginde yaptığı konuşmada, meydanlarda kavga etmekle Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğini belirterek, "Eğitimle çözülür Türkiye'nin sorunları. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Anneler, AK Partili anneler, size sesleniyorum. Sizin çocuklarınızı iyi yetiştireceğiz. İmam hatip lisesine gidiyor çocuklarınız. Ey benim AK Partili bacım, çocuğunu imam hatip lisesine gönder sorun yok ama üniversite sınavında kaçıncı oluyor? Ona bak." ifadelerini kullanmıştı.

AA