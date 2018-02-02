İmam intihar için çatıya çıktı, çevredekiler canlı yayın yaptı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde cami imamı M.A. (43), boşanma davası açan eşinin çalıştığı özel hastanenin çatısında intihara kalkıştı. Polis ve doktorların bir süre sonra ikna ettiği M.A., çatıdan indi. O anları izleyen bazı vatandaşlar ise, cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı

İmam intihar için çatıya çıktı, çevredekiler canlı yayın yaptı
İmam M.A., bir süredir ayrı yaşadığı eşinin boşanma davası açtığını öğrenince, çalıştığı hastaneye gitti.

BARIŞMA İSTEĞİNİ KABUL ETMEDİ, ÇATIYA ÇIKTI


Hastanede temizlik işçisi olan eşinin tekrar barışma teklifini kabul etmemesi üzerine öfkelenen M.A. çatıya çıktı.

M.A.’yı gören çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

DOKTORLAR DA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI


M.A.’yı önce hastanenin başhekimi ve doktorlar ikna etmeye çalıştı. Doktorlar yaklaşık 30 dakika uğraştı, ancak başarılı olamadı.

Polis ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPTILAR


Olayı izleyen bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla çekerek sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.



Polis ve doktorlar tarafından bir süre sonra ikna edilen M.A., çatıdan indirildi. M.A. daha sonra işlemler için emniyete götürüldü.
 


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