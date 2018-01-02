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İmam ve cemaatin para toplayıp yardım ettiği kişi camiyi soydu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde imam ve cami cemaatinin para toplayıp yardım ettiği kişi, sadaka kutusundaki paraları ve laptopu çaldı

İmam ve cemaatin para toplayıp yardım ettiği kişi camiyi soydu
Manavgat Çeltikçi Camii’nde imam Süleyman Şengül ve cami cemaatinin yardım ettiği şahıs laptop ve sadaka kutusundaki paraları çaldı. İmam Şengül ise hırsızlık olayını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. 
 

"CÜZDANIMI KAYBETTİM" DEDİ


Şengül, yaptığı açıklamada, "12 Aralık 2017 Pazartesi günü sabah namazı için camiye gittiğimde Çeltikçi Camii’nin son cemaat yerinde halının içine sarınıp yatmakta olan bir şahsı buldum. Cemaatle beraber kim olduğunu sorduk. Yalvaçlı olduğunu Alanya’da birisinde alacağının olduğunu, alacaklısını bulamadığını, cüzdanını ve kimliğini kaybettiğini, polis karakoluna gidip tutanak tutturduğunu söyledi. Şahıs, Alanya’dan bir petrolde bir kamyona binip Manavgat Sanayi Sitesi'ne kadar geldiğini, orada sığınıp kalacak bir cami bulamadığını, rastgele yola düşüp bizim camiye kadar geldiğini söyledi. 


"PARA VERİP HEM KARNINI DOYUR HEM DE BİLETİNİ AL DEDİK"


Şengül sözlerine şöyle devam etti: "Abdest aldı, müezzinlik yaptı sabah namazını beraber kıldık. Cebinde 3 TL olduğunu belirten şahıs, Manavgat’a gidip bir şekilde memleketine gideceğini söyledi. Kendisine yardımcı olmak istediğimizi söyleyince bize (cemaate) ‘Bana yardımcı olmak isterseniz biletimi alıverin yeter, başka bir şey istemem’ dedi. Biz de bir miktar para topladık, ’Hem karnını doyur hem de biletini al’ dedik" 


 

İMAM ODASINA PENCEREDEN GİRMİŞ


Şengül, olayı anlatmaya şöyle devam etti:

"15 Aralık Cuma günü sabah namazına camiye geldiğimde caminin imam odasına pencere zorlanarak girildiğini, laptop bilgisayarımızın ve caminin elektrik ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için hayırseverlerin vermiş olduğu paraların çalındığını gördüm. Güvenlik kameralarını incelediğimizde hırsızlık yapan şahsın 2 gün önce aramızda para toplayarak yardım ettiğimiz şahıs olduğunu gördük."

Hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, şüpheli şahsın Sorgun Mahallesi’nde bulunan Rüstem Paşa Camii’ne girdiği sırada cami imamının gelmesi ve polisi araması üzerine Çeltikçi Camii’nden çaldığı laptopu bırakıp camiden kaçtığı öğrenildi.
 

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