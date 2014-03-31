İmamoğlu: Teşekkürler Beylikdüzü
Beylikdüzü'nün yeni Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu oldu. Beylikdüzü'nde 5 yılı aşkın süredir örgütüyle birlikte çalışma yürüten İmamoğlu, yüzde 50,83 oy oranıyla Beylikdüzü'nün yeni belediye başkanı oldu
Beylikdüzü’nün yeni Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu oldu. Resmi sonuçlara göre; oyların yüzde 50,83’ini alan Ekrem İmamoğlu “Beylikdüzü kazandı, teşekkürler Beylikdüzü” dedi.
AKP ise yüzde 39,65 oy aldı. 2009 Yerel Seçimleri'nde AKP yüzde 32,1, CHP yüzde 30,6 oy almıştı. CHP, 2009 yerel seçimlerine göre oy oranını 20 puan artırdı.
CHP sadece AK Parti'den Beylikdüzü'nü alarak İstanbul'daki belediye sayısını 14'e yükseltebildi.