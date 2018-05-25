IMF Başkanı Christina Lagarde'den Türkiye açıklaması
IMF Başkanı Christina Lagarde Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bloomberg’e konuşan Lagarde “Merkez Bankası hakkında yapılan bazı yorumlar bankanın talimat altında olduğu, yönlendirildiği veya etkilendiği hususunda uluslararası kamuoyunu uyardı” dedi
IMF Başkanı Christina Lagarde, Bloomberg TV'ye Türkiye'yle ilgili açıklama yaptı. Lagarde, "Yatırımcılar TCMB'nin etki altında olduğunu gördü" dedi ve Merkez Bankası yetkililerinin işlerini yapmalarına izin verilmesi gerektiğini söyledi.
"TÜRKİYE GÜÇLÜ TEMELLERE SAHİP"
IMF Başkanı Lagarde, piyasaların Türkiye'deki politikalarda tutarsızlıklar gördüğünü ve Türkiye'nin piyasaların baskısı altında olduğunu belirtti. "Türkiye gerçekten güçlü temellere sahip" açıklamasında bulunan Lagarde, dolardaki güçlenişin gelişen piyasaları etkileyeceğini dile getirdi.