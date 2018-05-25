IMF Başkanı Christina Lagarde'den Türkiye açıklaması IMF Başkanı Christina Lagarde Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bloomberg’e konuşan Lagarde “Merkez Bankası hakkında yapılan bazı yorumlar bankanın talimat altında olduğu, yönlendirildiği veya etkilendiği hususunda uluslararası kamuoyunu uyardı” dedi