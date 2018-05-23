Suudi Arabistan'ın ekonomik reformlarının iyi gitmekte olduğuna işaret eden Uluslararası Para Fonu (IMF), Suudi hükümetinin petrol fiyatlarında yükselişe bakarak bu reformlarda yeterli ilerleme sağlanmadan kamu harcamalarını artırmaması gerektiğini söyledi.

Suudi yetkililer ile görüşen IMF heyetinin başkanı Tim Callen yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Vizyon 2030 çerçevesindeki iddialı reform programını uygulama konusunda iyi ilerleme sağlıyor. Ekonomik büyümenin bu yıl toparlanmaya başlayacağını öngörüyoruz. Hükümet, ekonomiyi petrole bağımlılıktan uzaklaştırmak için ekonomi ve sosyal reformlara bağlı olmaya devam etmeli" dedi.