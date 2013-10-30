Ankara Ulus’ta bulunan Iulianus Anıtı’nın bilgilendirme yazıtında, M.S.362 yılında, imparatorun Ankara’dan geçişi onuruna yapılmış bir anıt olduğu belirtilmiş. İmparator, İstanbul’dan hareket ederek, yarım kalmış olan Pers Seferine çıkmış ve bu kentten de geçmişti. Sevilen bir imparatordu. Kendisine örnek olarak kendisinden önceki ünlü imparatorları seçmişti. Bir önceki imparator Constantinus’un, 357 yılında, saltanatının yirminci yılını kutlamak üzere Roma’yı ziyareti, Circus Maximus’a dikilen bir dikilitaşla ebedileştirilmişti. Ankaralılar da kendi kentlerinden geçen yeni imparatorları için böyle bir anıt dikerek, kenti ve imparatorlarını ebedileştirmenin gururunu sahiplenmiş oluyorlardı.

İmparator Julianos (M.S. 332 – 363)

Roma İmparatoru Flavius Claudius bir diğer adıyla Julianus Apostata yahut da sadece Julianus, M.S.332 yılında Constantinopolis’te doğmuş ve doğumundan hemen sonra annesini kaybetmişti. Çocukluğu Constantinopolis’te (İstanbul) geçmişti. Nicomedia’da (İzmit) iyi bir şekilde yetiştirilmiş, daha sonra da Capadokia’ya giderek inzivaya çekilmişti. Gençliğinde Hristiyan terbiyesi almıştı fakat Grek klasik edebiyatına da vakıf bulunuyordu. Atina ve Pergamon’da (Bergama) Pagan retoriklerden felsefe eğitimi görmüştü. Bu yüzden de Paganizme karşı gizli bir sevgi besliyordu. M.S.351-52 yıllarında kendisini Mithra dinine vererek, Hristiyanlığı reddetmişti. Constantinus’un ölümünden sonra bu görüşünü açıkça ortaya koydu ve dönüşümünü (Apostasia) ilan etti.

Bir ara Küçük Asya’ya geçmiş, daha sonra imparator tarafından Atina’da yaşamak mecburiyetinde tutulmuştu. 355 Yılında, ordu tarafından caesarlığa yükseltildi. İmparatorun kızkardeşi Helena ile evlendi. Roma adına değişik cephelerde savaştı. 361 Yılında İmparator Constantinus, Constantinopolis’e gelmek üzere yola çıkıp, Cilicia’da ölünce onun yerine imparator oldu. Otuz bir yaşındaydı. İyi karakterli ve cesur bir kişiliğe sahipti. Constantinopolis’te yapılan birçok masrafı kıstı, gizli polis kuvvetini ve sayısını azalttı. Bakır paraların kalitesini yükseltti, adalet sisteminin daha düzgün temin edilmesine gayret etti. Yarım kalan Pers seferini tamamlamak için doğuya doğru hareket etti. Ankara’dan da geçti. Hatta, Ankara’da kaldığı sırada Hristiyanların haklarını kısıtlayarak Paganizmi yeniden canlandıran yasalar çıkardı. Pers ülkesine doğru yola devam edip, Dicle boyunca ilerledi. Bu arada Persler sürekli olarak hücumda bulunuyorlardı. Bu hücumlardan birinde ölümcül bir darbeye maruz kaldı. Kolunu parçalayan bir mızrak kaburgalarına saplanmıştı. Bu onun sonu oldu. 363 Yılı haziranında öldü. Mızrağın nereden geldiği anlaşılamamış, hatta, ordu içinde mızrağın Hristiyan bir Romalı asker tarafından fırlatılmış olabileceği dedikodusu bile yayılmıştı. Ama, ölümünden sonra askerleri Pesler’den onun öcünü aldılar. İmparatorun cesedi Constantinopolis’e getirilerek burada defnedildi.

Ankara Julianus Anıtı (Belkız Anıtı)

İmparator Julianus Apostata’nın Ankara’dan geçişi onuruna dikilen anıtın günümüzdeki yeri, orijinal yeri değil. İlk yapıldığında, Gümrük Müsteşarlığı binası ile İş Bankası binasının arasında bulunuyormuş. 1934 yılına gelindiğinde, anıtta oluşan tehlikeli biçimdeki eğilme nedeniyle, anıt biraz daha doğuya taşınarak günümüzdeki yerine yeni baştan monte edilmiş. Sütunun taşındığı ilk yerin, orijinal yer olduğu da anıtın alt kaidesinden çıkan yaklaşık 3 metrelik harçlı taş alt yapıdan anlaşılmış.

3X3 metrelik andezit bir platform üzerinde kurulan sütun, beyaz gri kireçtaşından yapılmış. Sütunun oturduğu alt bölümün, taşınmadan önce çekilen fotoğraflarında dört blok sıradan oluşan basamaksız düz bir platform olduğu görülüyor. Şimdi görülmekte olan platform andezit taşından meydana getirilmiş. Muhtemelen, sütunun üzerinde bir imparator veya imparator ailesine mensup birisi yahut ileri gelenlerden birisinin heykeli bulunuyordu. Ne yazık ki burada bulunan heykel hakkında hiç bir bilgiye sahip bulunmuyoruz.

Julien Anıtı, kaidesiyle birlikte toplam 14,5 metre yüksekliğinde. Üzerinde ona çok da yakışan bir leylek yuvası var. Leylek yuvasının altında bulunan heykel kaidesinin yeri, 1934 yılındaki taşınma sırasında çimento ile doldurulmuş. Sütun, Korinthos tarzlı bir başlıkla sonlanıyor.

Sütuna verilen isimler

Osmanlı İmparatorluğu zamanında , Julianus Sütunu’na, Saba Melikesinin adı verilmiş ve uzun zaman “Belkıs Sütunu” olarak söylenmiş. 19. yüzyılda Ankara’dan geçen batılı seyyahlardan birisi bu sütundan da bahsetmiş ve sütunun Türkler tarafından “Balkız Minaresi” olarak isimlendirildiğini yazmış. Bir başka batılı seyyah ise, Türklerin bu sütunu bir kızın mezar taşı olarak düşündüklerinden dolayı, “Kızlar Minaresi” ismiyle andıklarından bahsetmektedir. Sütun, günümüzde Julianus Sütunu olarak bilinse de bunun kesin bir kanıtı bulunmamaktadır. Ancak bulunduğu alana mükemmel bir görüntü sunan bu tarihi anıt, Ankara tarihinin ve buradan geçen imparatorların birer birer incelenmelerine de neden olmaktadır.

İmparator Julianus, Pers seferi yolunda heder olup gittikten sonra yerine geçen İmparator Iovianus (363-364) Persler’le bir anlaşma yapıp, geriye dönmeye çalıştı. Ama Contantinopolis’e gelmesi nasip olmadı. O yıl, kış çok sert geçiyordu. Aralık ayı içinde Ankara’da konaklamak zorunda kaldı. Bir gece çadırında dumandan zehirlenerek öldü.

Bu iki Romalı imparator dışında Ankara’dan geçen birçok Roma imparatoru oldu. Ama bu güzel sütun, belirgin bir kanıtı olmasa da günümüzde Julianus Sütunu olarak biliniyor ve tarihi ağaçların çevrelediği bir meydanı onurlandırmaya devam ediyor.

Yazı ve Fotoğraf: Bilsen GÜRER

bgurer@isiltur.com.tr

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