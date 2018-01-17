İmplant tedavisinde dijital planlama avantajı

HERHANGİ BİR HATA YA DA KAYMA YAŞANMIYOR

NAVİGASYONLU İMPLANT TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJLARI

Senim Tanay

Kadın-erkek ilişkilerinin yanı sıra işe alımlarda bile ağız-diş görünümünün etkili olduğunu söyleyen, diş kayıplarının sağlıklı ve bakımlı ağız yapısını bozduğunu söyledi.Diş kayıplarının ise implantlarla giderildiğini aktaran AslıErcanlı, implanlatın eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemeden yapılan yapay diş kökü olduğunu hatırlattı.İmplant uygulamalarında dijital planlamanın kolaylık ve avantaj sağladığını dile getiren AslıErcanlı, dijital planlamanın, bilgisayarlı tomografi çekilip implantın yerleştirileceği bölgenin sanal ortamda belirlenmesi işlemi olduğunu söyledi.Sanal ortamda implant uygulamasının belirlenmesinin ardından implantın cerrahi operasyonla yerleştirildiğini söyleyen AslıErcanlı, dijital planlamanın hata riskini ortadan kaldırdığını belirtip “Herhangi bir hata ya da kaymanın yaşanmadığı bu yöntem sayesinde imkansız denilen bölgelere dahi implant yapılabiliyor” dedi.Estetik Diş Hekimi Aslı Ercanlı, navigasyonlu implant teknolojisinin avantajları hakkında ise şunları sıraladı:• Bu teknoloji sayesinde implant uygulamaları esnasında karşılaşılabilecek sorunlar önceden belirlenir, analiz edilir ve ameliyat esnasında sürpriz yaşanmaz.• Doğru açı ve konumda implant yerleştilmesini sağlar. Modern teknoloji desteği alt çene bölgesinde üç boyutlu görüntüleme teknolojisine rağmen implant uygulaması için sınırlıdır. Bu, kesin olmayan ve uygun yerde olmayan detaysız delmeye sebep olur ve bu durum yavaş ve yetersiz iyileşmeye neden olur.• Operasyon sonrasında ise ameliyat kesiği, kanama ve dikiş olmadığı için çok hızlı iyileşme sağlanır.• Hastadan alınan çok detaylı dijital tomografi bilgisi ile cerrahi planlama yapılması, panaromik röntgene göre büyük avantaj sağlar.• İmplant (diş ekme) tedavisinde karşılaşılan başarısız sonuçlar ve sinir zedelenmelerini ortadan kaldırır.