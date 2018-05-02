15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İmzayla cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi bitti

Seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi tamamlandı. Dün ve bugün 4 siyasi parti lideri 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ye başvurdu.

İmzayla cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi bitti
Seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takviminde seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerin 1-2 Mayıs'ta YSK'ye başvurması gerekiyordu.

Dün ve bugün 4 siyasi parti lideri, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ye başvurdu.

YSK'ye dün ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başvuru yaptı. Bugün ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz başvurdu.

Öz, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, erken seçim kararı nedeniyle 15 gün farkla seçime giremediklerini ancak 100 bin seçmenin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ye başvurduğunu belirtti. Öz, Türkiye'nin meselelerini bildiklerini ve bunları çözecek tecrübe ve birikime sahip olduklarını kaydetti.

YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularını inceleyerek eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri adaylara saat 23.00'e kadar bildirecek.


İMZA 4-9 MAYIS ARASINDA


Seçim takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi 4-9 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Vatandaşlar, aday göstermek istedikleri isim için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna imza verecek.

Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek.

Seçmen ancak YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

Seçmen, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen, adaylık teklifi için Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna bizzat başvuracak.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Siverek’te misket büyüklüğünde dolu yağdı

Siverek’te misket büyüklüğünde dolu yağdı
Diyarbakır- Mardin karayolu sağanakla su altında kaldı

Diyarbakır- Mardin karayolu sağanakla su altında kaldı
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'yla tarih yazılacaktır

Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'yla tarih yazılacaktır
Ankara Mamak'taki sel felaketinde sele kapılan adam

Ankara Mamak'taki sel felaketinde sele kapılan adam
MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi

MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi
Son dakika! Meteoroloji'den Ankara'ya yağış uyarısı

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara'ya yağış uyarısı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı

'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı
PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?

PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?
Yunanistan sınırı yanlışlıkla geçen işçiyi serbest bıraktı

Yunanistan sınırı yanlışlıkla geçen işçiyi serbest bıraktı
Depolama alanından taşan atık çamuru karayolunu ulaşıma kapattı

Depolama alanından taşan atık çamuru karayolunu ulaşıma kapattı
Aydın'da kötü kokunun kaynağı bulunamadı

Aydın'da kötü kokunun kaynağı bulunamadı