İnanılmaz kaza! Ölüm teğet geçti

Sarıyer İstinye'de 7 Şubat'ta yaşanan olayda, Hanife Doğan isimli kadın, oturduğu siteden çıkıp okuldan gelen yeğenini servis aracından almak için yolun karşısına geçmek istedi. Bir süre önce kırılan ayağında bileklik bulunan kadın terlik giyerek yola çıktı.

KOMŞUSU ÇIĞLIK ATINCA SERVİS ŞOFÖRÜ DURDU

Hanife Doğan'ın terliği mazgala takıldı. Bir anda dengesini kaybeden kadın düşerek yolda park halindeki otomobile başını çarptı. Tam da o anda geri manevra yapan okul servisi yerdeki Hanife Doğan'ın üstüne doğru gelmeye başladı.

Olayı gören komşu bir kadının bağırmasıyla minibüs son anda durdu. Çevredekiler ve servis aracının sürücüsü Doğan'ın yardımına koştu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.









'HAYATIMIN SON 5 YILI GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ'

Olayı anlatan Hanife Doğan, "Çok panikledim çok korktum hayatımın son 5 yılı gözümün önünden film gibi aktı geçti. Sağolsun bir komşumuz olayı görünce bağırıp servisi durdurdu. Herkes çok korktu, çok panikledi. Bacaklarımı kaybedebilirdim. Belki şu an tekerlekli sandalyede olabilirdim" dedi.

"Ölüm teğet geçti" diyen Doğan, "İki hafta rüyamda sürekli kazayı gördüm" diye konuştu.

Zeki GÜNAL / İSTANBUL,(DHA)