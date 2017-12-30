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İnce belli bardakta süte büyük rağbet! Bardak bardak satıyor

Samsun'da çay ocağı işleten Turan Demir, ince belli bardakta sıcak süt satışı yaparak kazancını katladı. 'Süt Kahvesi' olarak anılan çay ocağında günde 200 bardak süt sattığını belirten Turan Demir "Artık vatandaşlar da sıcak süte alıştı. Buraya gelen kimse çay istemiyor, süt istiyor. Bir bardak sütün fiyatı çay ile aynı. 75 kuruşa veriyoruz" dedi

30 Aralık 2017, Cumartesi 15:38
İnce belli bardakta süte büyük rağbet! Bardak bardak satıyor
Samsun'da 8 yıl önce çay ocağı açan, işletmesinde çay ve diğer içeceklerin yanı sıra sıcak süt servisi yapmaya başlayan Turan Demir, satışlarını artırdı. Günde 100 bardak çayın yanı sıra 200 bardak sıcak süt sattığını söyleyen Turan Demir, şöyle dedi:

"İnce belli çay bardaklarında süt veriyoruz. Çünkü genelde çay olduğu için bir farklılık olsun diye biz de süt satışı yapalım dedik. Süt daha rağbet gördü. Çaydan fazla süt satıyoruz. Genelde burası ’Süt Kahvesi’ diye geçer. Kime sorsanız süt kahvesi diye burayı gösterirler. İlçede sadece bu işi biz yapıyoruz. Sütü yayladaki kendi hayvanlarımızın ürettiği süttür. 8 sene oldu burayı açalı, o günden beri süt satıyoruz. Süt kış aylarında biraz daha rağbet görüyor. Yazın havalar sıcak olduğu için harareti çay alıyor. Ondan yaz ayında süt satışı daha düşük.



Günde 100 bardak çay satılıyorsa 200 bardak süt satılıyor. Bir bardak sütün fiyatı çay ile aynı. 75 kuruşa veriyoruz. Ayrıcalık yapmak olmaz. Burası küçük bir ilçedir, ondan dolayı ikisini de aynı fiyattan veriyoruz. Genelde de yaşlılar gençlerden fazla süt içiyor" dedi.

'TADINA BAKMAYA GELDİK'

Çay ocağına gelerek sıcak süt içen ve tadını beğendiğini söyleyen Tülay Mete, "Bu ağabeyimizin sütü meşhurmuş, onun için tadına bakalım dedik ve geldik. Ben böyle bir yerde süt satıldığını ilk defa duydum. Tadını çok beğendim" dedi.

'BİZİM BURADA SÜT İÇİLİYOR'

Çay ocağının sürekli müşterisi olan Tuncay Mete ise çay ocağına süt içmeye geldiğini söyleyerek "Çay ocağına geldik ve süt içiyoruz.  Çay ocağında genelde çay içilir. Ancak bizim burada süt içiliyor" şeklinde konuştu.

Hakan AKGÜN-Yaprak KOÇER/DHA

 
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