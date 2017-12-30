İnce belli bardakta süte büyük rağbet! Bardak bardak satıyor

'TADINA BAKMAYA GELDİK'

'BİZİM BURADA SÜT İÇİLİYOR'

Senim Tanay

Samsun'da 8 yıl önce çay ocağı açan, işletmesinde çay ve diğer içeceklerin yanı sıra sıcak süt servisi yapmaya başlayan Turan Demir, satışlarını artırdı. Günde 100 bardak çayın yanı sıra 200 bardak sıcak süt sattığını söyleyen Turan Demir, şöyle dedi:dedi.Çay ocağına gelerek sıcak süt içen ve tadını beğendiğini söyleyen Tülay Mete, "Bu ağabeyimizin sütü meşhurmuş, onun için tadına bakalım dedik ve geldik. Ben böyle bir yerde süt satıldığını ilk defa duydum. Tadını çok beğendim" dedi.Çay ocağının sürekli müşterisi olan Tuncay Mete ise çay ocağına süt içmeye geldiğini söyleyerek "Çay ocağına geldik ve süt içiyoruz. Çay ocağında genelde çay içilir. Ancak bizim burada süt içiliyor" şeklinde konuştu.