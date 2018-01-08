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İnci Pars Hüseyin Özgürgün ile evlendiklerini böyle ilan etti

KKTC'deki Erken Genel seçimlerden birinci çıkan (UBP) Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa'da parti merkezinden 'balkon konuşması' yaptı. Hüseyin Özgürgün'e ilk defa oyuncu İnci Pars da eşlik etti

İnci Pars Hüseyin Özgürgün ile evlendiklerini böyle ilan etti
İnci Pars ise sosyal medya hesaplarında soy ismine Özgürgün ekleyerek evlendiklerini ilan etti. Çiftin 4 gün önce evlendiklerini ancak seçimler nedeniyle gizledikleri iddia edildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan erken genel seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) şimdiye kadar sayılan oyların yüzde 35,44'ünü alarak sandıktan birinci parti çıkarken, seçimlerde hiç bir parti tek başına iktidarı elde edecek milletvekili sayısına ulaşamadı.


'BİZİM GÜCÜMÜZ HALKIMIZDAN GELİR'


Hüseyin Özgürgün, balkon konuşmasında böyle bir güzelliği yarattıkları için kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Biz biriz, biz bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz, bunu gösterdiniz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Bizim gücümüz sizden, halkımızdan gelir" dedi.

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