İnci Pars Hüseyin Özgürgün ile evlendiklerini böyle ilan etti



'BİZİM GÜCÜMÜZ HALKIMIZDAN GELİR'

Hüseyin Özgürgün'le aşk yaşayan İnci Pars: Hamile değilim ama evleneceğiz

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün sevgilisi İnci Pars'tan hamilelik açıklaması

İnci Pars kimdir?

Elif Bayram

ise sosyal medya hesaplarında soy ismine Özgürgün ekleyerek evlendiklerini ilan etti. Çiftin 4 gün önce evlendiklerini ancak seçimler nedeniyle gizledikleri iddia edildi.yapılan erken genel seçimlerdeliderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) şimdiye kadar sayılan oyların yüzde 35,44'ünü alarak sandıktan birinci parti çıkarken, seçimlerde hiç bir parti tek başına iktidarı elde edecek milletvekili sayısına ulaşamadı., balkon konuşmasında böyle bir güzelliği yarattıkları için kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Biz biriz, biz bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz, bunu gösterdiniz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Bizim gücümüz sizden, halkımızdan gelir" dedi.