İnci Pars Hüseyin Özgürgün ile evlendiklerini böyle ilan etti

İnci Pars
ise sosyal medya hesaplarında soy ismine Özgürgün ekleyerek evlendiklerini ilan etti. Çiftin 4 gün önce evlendiklerini ancak seçimler nedeniyle gizledikleri iddia edildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)
yapılan erken genel seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün
liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) şimdiye kadar sayılan oyların yüzde 35,44'ünü alarak sandıktan birinci parti çıkarken, seçimlerde hiç bir parti tek başına iktidarı elde edecek milletvekili sayısına ulaşamadı.
Hüseyin Özgürgün
'BİZİM GÜCÜMÜZ HALKIMIZDAN GELİR'
, balkon konuşmasında böyle bir güzelliği yarattıkları için kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Biz biriz, biz bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz, bunu gösterdiniz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Bizim gücümüz sizden, halkımızdan gelir" dedi.
Hüseyin Özgürgün'le aşk yaşayan İnci Pars: Hamile değilim ama evleneceğiz
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün sevgilisi İnci Pars'tan hamilelik açıklaması
İnci Pars kimdir?
Elif Bayram