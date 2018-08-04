İnciri yağmur vurdu, çiftçiler dertli

Aydın'da 28 Temmuz-1 Ağustos arası etkili olan sağanak yağmur, ağaçlardaki incirleri çatlatıp kalitesinin düşmesine yol açtı. İncir üreticisi hasat zamanını beklerken ürünü dalında zarar gördü.

Meşeli Mahalle Muhtarı Ali Çelik (36), mahallede yaklaşık 3 bin dönüm incir bahçesi olduğunu, bu bahçelerdeki incirlerin yağmurlardan zarar gördüğünü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün,zarar gören vatandaşlara, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçların ertelenmesi için form gönderdiğini söyledi.

"YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ZARAR VAR"

Üreticinin bu formları doldurarak ilçe tarım müdürlüğüne teslim ettiğini vurgulayan Ali Çelik, "Bizim devletimizden isteğimiz vatandaşın kaç dönüm arazisi vars, dönüm başına zararın ödenmesidir. Vatandaşlar, özel bankalardan da rahat kredi kullanabildikleri için özel bankalara çiftçinin borcu daha çok. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları inceleme sonrasında zararın yüzde 40 olduğunu tespit etti. Ancak bizim görüşümüz, yüzde 50'nin üzerinde bir zarar var. Devletimize güveniyoruz. Bize yardımları olacaktır. Borçların ertelenmesi bizim için kökten bir çözüm değil. Borçlar ve faizler ertelense bile incir olmazsa çiftçi borcunu nasıl ödeyecek" dedi.

İncir üretimi yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirten Süleyman Aldemir (44) ise, "İncir üreticisi olarak yağan yağmurlardan dolayı ürünlerimiz büyük zarar görmüş durumda. Zor durumda kaldık. Devletimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.