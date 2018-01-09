İncirlik Hava Üssünde görevli teğmen FETÖ'den tutuklandı

Serap Belovacıklı

Adana'dasoruşturması kapsamında gözaltına alınan İncirlik Hava Üssünde görevli teğmen tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin kriptolu üyesi olduğu iddiasıyla 29 Aralık'ta gözaltına alınan İncirlik Hava Üssünde görevli teğmen M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.M.A'nın, örgütün evlilik kataloğundan seçilerek tanıştırıldığı S.G. ile 27 Ağustos 2016'da yapacağı düğünü 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle iptal ettiği belirlendi.Şüpheli M.A'nın, Aydın'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan S.G'nin WhatsApp yazışmalarından deşifre edildiği öğrenildi.S.G'nin örgüt ablası E.K. ile yaptığı yazışmada, M.A. ile örgüte hizmet için evleneceğini yazdığı iddia edildi.