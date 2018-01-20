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İncirlik'te hareketli dakikalar: 3 savaş uçağı iniş yaptı

Türk savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesindeki terör örgütü hedeflerini belirli aralıklarla bombalamaya başlamasının ardından İncirlik Hava Üssü'ne 3 savaş uçağının iniş yaptığı görüldü

İncirlik'te hareketli dakikalar: 3 savaş uçağı iniş yaptı
Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10.Tanker Üs Komutanlığı'nda hava hareketliliği yaşandı.


UÇAKLAR HANGARA ALINDI


Türk savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesindeki terör örgütü hedeflerini belirli aralıklarla bombalamaya başlamasının ardından İncirlik Hava Üssü'ne 3 savaş uçağının iniş yaptığı görüldü. Savaş uçakları hangara alındı.




Türk Silahlı Kuvvetlerince hudut güvenliği ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzey batısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı. 


 


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