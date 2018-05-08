İnegöl'de yaşanan cinayetin detayları gün yüzüne çıktı

İnegöl ilçe meydanında kendisini telefonla arayıp buluşmak isteyen genci silahla öldüren oto tamircisi, gencin kendisinden haraç istediği için cinayeti işlediğini iddia etti

İnegöl'de yaşanan cinayetin detayları gün yüzüne çıktı
Ç.Ç. isimli genç, arkadaşı F.K. ile birlikte Metal Sanayi bölgesindeki tamirhaneden çıkan aracını almaya gitti. Oto tamircisi Abdullah K., tamir ettiği araçla iki genci alıp yemeğe götürdü. Yemek sırasında Rıdvan Çakır iddiaya göre Abdullah K.’yi telefonla arayarak İnegöl yeni belediye binası inşaatının önüne çağırdı. Abdullah K., aracını tamir ettiği gençlerden kendisini İnegöl yeni belediye binası inşaatının önüne bırakmasını istedi. 

Yeni belediye binası inşaatının önünde araçtan inen Abdullah K. iddiaya göre husumetlisi Rıdvan Çakır ile bir anda kavgaya etmeye başladı. Kavga sırasında iki taraf da bıçak ve silah çekti. Abdullah K. tabanca ile Rıdvan Çakır’a tek el ateş etti. Vücuduna kurşun isabet eden genç yere düşerek kanlar içinde kaldı. Olayın ardından Abdullah K., kendisini getiren gençlerin aracıyla Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Rıdvan Çakır ise, 112 Acil Servis ambulansı ile götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Polise teslim olan cinayet zanlısı Abdullah K. ile birlikte zanlıyı olay yerine ve emniyete getiren F.K. ile Ç.Ç. isimli gençler de gözaltına alındı. Cinayet zanlıları hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetin bir numaralı zanlısı Abdullah K., basın mensuplarının “Neden öldürdün” sorusuna, “Haraç istiyordu benden” şeklinde cevap verdi. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden Abdullah K. tutuklanırken, diğer iki şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

İHA


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