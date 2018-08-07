ING Bank ilk yarı yıl rakamlarını açıkladı

ING Bank Türkiye’nin, ilk yarıyıl konsolide finansal sonuçlarını açıkladı Buna göre, yılın ilk yarısında konsolide aktif toplamı 69.3 milyar TL, vergi öncesi kârı ise 768 milyon TL oldu. Bankanın ikinci çeyrekte öz kaynaklar hacmi 7.3 milyar TL, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 19.10 olarak gerçekleşti.

Açıklanan finansal sonuçları değerlendiren ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, banka olarak başarılı bir ilk yarıyıl geçirdiklerini belirterek, "Krediler toplamının, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 50.9 milyar TL seviyesine ulaştık. Yine aynı dönem itibariyle geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacmini ise 31.9 milyar TL olarak gerçekleştik" dedi.

Banka olarak, müşterilerine her yerden kolay ve zahmetsiz bankacılık deneyimi yaşatabilmek amacıyla yaptıkları teknolojik yatırımların karşılığını aldıklarını ve dijital ile mobil kanallarda hızla büyüdüklerini vurgulayan Abay, "Haziran sonu itibarıyla, dijital kanalları kullanan toplam aktif müşterilerimiz içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 94’e yükseldi. Söz konusu dönemde tüm kredilerin adet bazında yüzde 86’sını, hacim bazında ise yüzde 64’ünü şube dışı kanallardan verdik" diye konuştu.

"TURUNCU EKSTRA İLE MAYIS AYINDAN BU YANA 200 BİN MÜŞTERİYE ULAŞTIK"

Banka olarak ikinci çeyrekte; dijital ve mobil kanallarda büyüme stratejilerine paralel olarak attıkları adımlarına, müşterilerine ekstra avantajlar sundukları ve tanıtımını Mayıs ayında gerçekleştirdikleri 'Turuncu Ekstra' programını da eklediklerini hatırlatan Abay, "Turuncu Ekstra ile 2 ayda 200 bin müşteriye ulaştık" dedi.

"KGF DESTEKLİ KREDİLERİN ADET BAZINDA YÜZDE 90'I KOBİ'LERE KULLANDIRILDI"

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kefalet desteği ile Haziran sonu itibarıyla 9 bine yakın işletmeye 11.4 milyar TL’lik KGF destekli kredi kullandırdıklarının da altını çizen Abay, şunları söyledi: "En önemli ihtiyaçlarından biri finansmana erişim olan KOBİ’lere, büyümeleri ve işlerini sürdürebilmeleri için fırsatlar sunan KGF, ticaretin ve üretimin önünü açmak konusunda önemli bir misyon yüklendi. Bizim de geçen yıldan bu yana odağımızda olan KGF destekli kredilerin, yılın ilk yarısında banka olarak adet bazında yüzde 90’ını, tutar bazında ise yüzde 61’ini KOBİ’lere kullandırdık. Önümüzdeki süreçte de KGF teminatlı krediler aracılığıyla KOBİ’lerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz".

İHA