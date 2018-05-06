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İngiliz basını Oğuzhan Özyakup'un Everton ile anlaştığını öne sürdü

İngiliz basını, Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup'un, Cenk Tosun’un takımı Everton ile anlaştığını ve yıllık 2.5 milyon pound kazanacağını öne sürdü

İngiliz basını Oğuzhan Özyakup'un Everton ile anlaştığını öne sürdü
Bu sezon Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda Everton'a imza atacağı öne sürüldü.

İngiliz basını, taraflar arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlandığını, Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için 1.8 milyon euro önerdiği Oğuzhan'a Everton'ın yıllık 2.5 milyon pound ödemeye hazır olduğunu öne sürdü.


12 MİLYON VERECEKLER


Yönetim sezon ortasında mukavelesini uzattığı Oğuzhan'a 12 milyon euroluk serbest kalma bedeli koydu. Beşiktaş henüz resmi açıklamayla duyurmasa da Oğuzhan'ı almayı düşünen kulüp, bu parayı vermek zorunda kalacak.

Böyle bir durumda İngiliz ekibi Everton'ın bu ücreti vermekten kaçınmayacağı belirtiliyor. 

Akşam


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