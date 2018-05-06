İngiliz basını Oğuzhan Özyakup'un Everton ile anlaştığını öne sürdü



12 MİLYON VERECEKLER

Can Hakman

Bu sezon Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan'un sezon sonunda'a imza atacağı öne sürüldü.İngiliz basını, taraflar arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlandığını,'ın sözleşme uzatmak için 1.8 milyon euro önerdiği Oğuzhan'a Everton'ın yıllık 2.5 milyon pound ödemeye hazır olduğunu öne sürdü.Yönetim sezon ortasında mukavelesini uzattığı Oğuzhan'a 12 milyon euroluk serbest kalma bedeli koydu. Beşiktaş henüz resmi açıklamayla duyurmasa da Oğuzhan'ı almayı düşünen kulüp, bu parayı vermek zorunda kalacak.Böyle bir durumda İngiliz ekibi Everton'ın bu ücreti vermekten kaçınmayacağı belirtiliyor.Akşam